Au Qatar, les pilotes de Formule 1 ont vécu l'enfer

Les pilotes du championnat du monde de Formule 1 étaient ce week-end sur le circuit de Losail pour le Grand Prix du Qatar, disputé dans des conditions de très fortes chaleurs. Même si la course principale avait lieu dans la soirée du dimanche, histoire de garantir des températures moins élevées, les conditions ont été étouffantes pour les pilotes avec plus de 35 degrés dans l’atmosphère et une humidité de 80%. Ajoutez à cela une règle exceptionnelle fixée par Pirelli (changement obligatoire des pneus tous les 18 tours en raison d’un risque de sécurité lié aux vibreurs), contraignant les pilotes à attaquer au maximum pendant toute la course et non plus à préserver leurs gommes, et vous obtenez de quoi éprouver des pilotes dans des proportions jamais vues.

Très vite dans la course, on entendait Fernando Alonso se plaindre à la radio d’un siège devenu brûlant dans son Aston Martin. De nombreux pilotes profitaient de chaque arrêt au stand pour ouvrir leur visière et sentir un peu d’air frais. Mais au fur et à mesure de la course, les choses iront de mal en pis. Au 40ème tour, l’Américain Logan Sargeant a tout simplement abandonné après avoir expliqué à la radio se sentir très mal, sortant des limites de la piste en laissant passer d’autres voitures. Quelques tours plus tard, l’Anglais George Russell tentait de se défaire de crampes aux doigts en pleine ligne droite dans sa Mercedes.

Les pilotes ont vécu l’enfer

Il a fallu attendre de voir les pilotes sortir des voitures après la course pour prendre la mesure de l’enfer vécu. Oscar Piastri, le jeune espoir de McLaren auteur d’une belle seconde place après une victoire la veille dans la courte course sprint, s’est tout de suite allongé par terre et le vainqueur Max Verstappen en a fait autant quelques minutes plus tard dans la « cool room ». Piastri a d’ailleurs dit qu’il s’agissait là de la « course la plus difficile de sa carrière ». Lance Stroll a eu le plus grand mal à s’extraire de son Aston Martin et a déclaré être « au bord de l’évanouissement pendant la course ». Le Français Esteban Ocon a expliqué avoir vécu une course épouvantable, vomissant même dans son casque à un moment. Charles Leclerc, sur Ferrari, a décrit des conditions « vraiment très difficiles à supporter à cause de la chaleur et un état de déshydratation ». Les deux pilotes de Williams ont terminé à l’infirmerie.

Max Verstappen triple champion du monde

Ces conditions extrêmes n’ont pas empêché Max Verstappen de réaliser une course parfaitement contrôlée en tête, dominant les deux McLaren derrière lui. La veille dans la course sprint, il a été sacré triple champion du monde à 26 ans égalant Ayrton Senna, Jacky Stewart, Nelson Piquet, Niki Lauda et Jack Brabham. Il vise maintenant à égaler les quatre titres d’Alain Prost et de Sebastian Vettel.