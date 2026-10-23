Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

La prise en main ne déroutera pas les habitués des modèles du groupe Stellantis. On retrouve, bien sûr, les commandes des copains, du bouton de démarrage au levier de boîte auto en passant par les commodos ou les touches multifonctions. Le démarrage du trois-cylindres 1.2 turbo essence se fait discrètement, avec des vibrations et un niveau sonore contenus.

En dépit de sa faible cylindrée et d’une masse supérieure à 1 630 kg en ordre de marche (dont votre serviteur), le moteur ne manque pas de jus, y compris dans les montées. Grâce à une suralimentation réactive dès les bas régimes bien sûr, mais aussi au petit électromoteur 48V situé dans la boîte robotisée à double embrayage. Une boîte assez réactive au rétrogradage mais qui peut manquer de douceur sur les premiers rapports à basse vitesse.

Si le moteur électrique peut faire évoluer l’embarcation sur un filet de gaz, impossible pour lui de l'élancer sans réveiller son homologue thermique. De fait, pas de miracle en matière de sobriété en milieu urbain où l’on constate rapidement plus de 8 l/100 km, quand des modèles à électrification plus évoluée tels que le Renault Austral, peuvent y réclamer moins de 6 l/100 km. Dommage, car le Gamma est agréable en ville avec sa direction douce et son diamètre de braquage exemplaire (10,9 m pour faire demi-tour).

Cela posé, le système Stellantis regagne des couleurs sur route, où les coups de baguette de la fée électricité permettent d’avoisiner les 6 l/100 km sur départementales, et 7 l/100 km sur autoroute à 130 km/h. Côté comportement, c’est du connu également. Faute de butées hydrauliques l’amortissement est réglé moins souple qu’à bord d’un Citroën C5 Aircross, mais on retrouve le remarquable compromis confort/efficacité du 3008, même si les grandes jantes de 19'' peuvent générer quelques menues trépidations.

Du reste, on retrouve un train avant dynamique à l’inscription, même si les Michelin e-Primacy en 225 mm de large peuvent manquer d’accroche dans les virages serrés, et un arrière imperturbable : un peu trop même, un peu de mobilité bien contrôlée pouvant parfois aider à tourner, notamment lors des manœuvres d’urgence (évitements ou virages qui se referment).