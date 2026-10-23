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Lancia Gamma 2

Essai

Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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6. Lancia Gamma Ibrida (2026) : la fiche technique 

 

Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

Les chiffres clés

Lancia Gamma 2 II 1.2 IBRIDA 145 LX EDCT6
Généralités  
Date de commercialisation 08/10/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Nombre de portes 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur + moteur électrique
Puissance NC
Couple NC
Boîte de vitesses Automatique
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Emissions de CO2 NC
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