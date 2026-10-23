Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

6. Lancia Gamma Ibrida (2026) : la fiche technique
Les chiffres clés
|Lancia Gamma 2 II 1.2 IBRIDA 145 LX EDCT6
|Généralités
|Date de commercialisation
|08/10/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Nombre de portes
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|+ moteur électrique
|Puissance
|NC
|Couple
|NC
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Emissions de CO2
|NC
Photos (20)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération