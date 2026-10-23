Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

Le Lancia Gamma Ibrida (145 ch, à partir de 39 900 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts à motorisation intégrale ou légère 48V, qui comprend notamment :

Citroën C5 Aircross Hybride automatique (145 ch, à partir de 34 990 €)

DS N°7 Hybride (145 ch, à partir de 43 900 €)

Peugeot 3008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 41 300 €)

Renault Austral full hybrid E-Tech (200 ch, à partir de 41 900 €)

Volkswagen Tiguan eTSI (131 ch, à partir de 41 300 €)