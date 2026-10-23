Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

5. Lancia Gamma Ibrida (2026) : les notes
Le Lancia Gamma Ibrida (145 ch, à partir de 39 900 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts à motorisation intégrale ou légère 48V, qui comprend notamment :
Citroën C5 Aircross Hybride automatique (145 ch, à partir de 34 990 €)
DS N°7 Hybride (145 ch, à partir de 43 900 €)
Peugeot 3008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 41 300 €)
Renault Austral full hybrid E-Tech (200 ch, à partir de 41 900 €)
Volkswagen Tiguan eTSI (131 ch, à partir de 41 300 €)
|Lancia Gamma Ibrida LX
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,2 /20
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