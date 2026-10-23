Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

Trois finitions et une sportive électrique HF Integrale !

Dès la finition de base LS, le Gamma embarque les projecteurs full LED, l’instrumentation numérique, le système multimédia 16'' doté de la réplication AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement 360° avec caméra de recul, l’accès sans clé (y compris hayon), la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à l’arrêt, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, la banquette arrière rabattable 2/3-1/3, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, et des jantes alliage 18 pouces.

2 000 € plus chère, la finition LX ajoute des prises USB-C arrière, le chargeur de smartphone par induction, le rétro intérieur sans cadre, les projecteurs adaptatifs à pixels, l’accoudoir central arrière, des sièges avant à réglages supplémentaires, des jantes 19'' et cette sellerie en tissu bleu, entre autres. Elle donne aussi accès à des packs d’options comprenant notamment un réglage de clim séparé à l’arrière, des aides à la conduite supplémentaires, la sono Sala by Focal ou des sièges ajustables électriquement.

Réservée à cette motorisation hybride, cette mouture HF Line reçoit, contre 2 000 € supplémentaires, un look plus sportif, le système audio Sala by Focal, une sellerie spécifique verte, les vitres arrière surteintées, les sièges électriques, etc.

De son côté, la déclinaison HF Integrale à bi motorisation électrique de 350 ch, se veut plus richement équipée encore, puisqu’elle reprend même des systèmes jusque-là réservés à DS Automobiles (voir ci-dessous). À 59 900 €, c’est heureux !

Une suspension pilotée par caméra piquée à DS ! En version haut de gamme électrique HF Integrale de 350 ch, le Lancia Gamma pique à DS Automobiles son système d’amortissement piloté « Active Scan Suspension ». Inauguré par les DS 7 et DS 9, puis repris pas les dernières N°8 et N°7, celui-ci s’appuie sur une caméra située en haut du pare-brise et plusieurs capteurs pour scanner les imperfections de la route. Grâce à ces informations, la suspension s’adapte continuellement pour offrir la meilleure réponse possible. À vérifier dès que possible !