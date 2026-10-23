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Lancia Gamma 2

Essai

Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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4. Lancia Gamma : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

La concurrence : intrafamiliale, surtout…

En reprenant les motorisations hybrides et 100 % électriques du groupe, le Lancia Gamma s’attaque évidemment à ses cousins Citroën C5 Aircross, DS N°7 et Peugeot 3008, toutes versions confondues. On pourra aussi lui opposer le Volkswagen Tiguan dans sa version microhybride eTSI, même si cette dernière manque un peu de puissance (131 ch), et dans ses nouvelles moutures électriques ID. Tiguan (dérivées de l’ID.4). En élargissant à d’autres motorisations hybrides, on peut également le confronter à un Renault Austral E-Tech de 200 ch, pas plus cher sur le papier que notre modèle d’essai.

À retenir : une alternative attachante !

On peut logiquement se formaliser face à cette énième itération du SUV compact de Stellantis qui ose revendiquer l’appellation Lancia. Mais on peut aussi se réjouir que la marque turinoise soit parvenue à donner un peu de cachet à ce véhicule plutôt réussi dans l’ensemble. À la fois maniable en ville, dynamique en virage, plutôt confortable, spacieux et correctement motorisé en hybride, il se fait ici original dans sa présentation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, sans exploser le budget. Reste à accepter son système infodivertissement daté et… une valeur résiduelle hypothétique, le blason Lancia restant moins vendeur en occasion.

Caradisiac a aimé

  • Présentation
  • Espace intérieur
  • Comportement routier
  • Moteur hybride correct

Caradisiac n'a pas aimé

  • Système multimédia dépassé
  • Image de marque
  • Détails de finition

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II ELETTRICA 230 AUTONOMIE STANDARD LS 80 KWH NC 45 900 €  €
II ELETTRICA 230 AUTONOMIE STANDARD LX 80 KWH NC 47 900 €  €
II ELETTRICA 245 GRANDE AUTONOMIE LS 104 KWH NC 51 900 €  €
II ELETTRICA 245 GRANDE AUTONOMIE LX 104 KWH NC 53 900 €  €
II ELETTRICA 350 HF INTEGRALE 104 KWH NC 59 900 €  €
II 1.2 IBRIDA 145 LS EDCT6 NC 39 900 €  €
II 1.2 IBRIDA 145 LX EDCT6 NC 41 900 €  €
II 1.2 IBRIDA 145 HF LINE EDCT6 NC 43 900 €  €
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