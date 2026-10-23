Lancia Gamma : pour ceux qui n’aiment pas les Peugeot 3008 et DS N°7 !

La concurrence : intrafamiliale, surtout…

En reprenant les motorisations hybrides et 100 % électriques du groupe, le Lancia Gamma s’attaque évidemment à ses cousins Citroën C5 Aircross, DS N°7 et Peugeot 3008, toutes versions confondues. On pourra aussi lui opposer le Volkswagen Tiguan dans sa version microhybride eTSI, même si cette dernière manque un peu de puissance (131 ch), et dans ses nouvelles moutures électriques ID. Tiguan (dérivées de l’ID.4). En élargissant à d’autres motorisations hybrides, on peut également le confronter à un Renault Austral E-Tech de 200 ch, pas plus cher sur le papier que notre modèle d’essai.

À retenir : une alternative attachante !

On peut logiquement se formaliser face à cette énième itération du SUV compact de Stellantis qui ose revendiquer l’appellation Lancia. Mais on peut aussi se réjouir que la marque turinoise soit parvenue à donner un peu de cachet à ce véhicule plutôt réussi dans l’ensemble. À la fois maniable en ville, dynamique en virage, plutôt confortable, spacieux et correctement motorisé en hybride, il se fait ici original dans sa présentation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, sans exploser le budget. Reste à accepter son système infodivertissement daté et… une valeur résiduelle hypothétique, le blason Lancia restant moins vendeur en occasion.

Caradisiac a aimé

Présentation

Espace intérieur

Comportement routier

Moteur hybride correct

Caradisiac n'a pas aimé

Système multimédia dépassé

Image de marque

Détails de finition