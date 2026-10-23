En bref SUV compact Hybride 48 V ou électrique 145 à 350 ch À partir de 39 900 € Remises de 2 000 à 5 000 €

On aura tout vu avec Lancia. Surtout ces vingt dernières années, depuis que le groupe Fiat ne sait plus trop quoi en faire… Rappelez-vous : l’ère Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), née du rachat progressif du géant américain par Fiat entre 2009 et 2014. À l’époque, pour meubler le catalogue à moindre coût, le célèbre monospace Voyager et la grande berline 300C, d’origine américaine (mais avec des cœurs allemands pour certaines versions), s’étaient offert l’écusson de la firme turinoise, non sans avoir remanié leur intérieur à la sauce italienne. Le western- spaghetti appliqué ainsi à l’automobile, on ne l’avait pas vu venir.

Et nous n’étions pourtant pas au bout de nos surprises puisque la fusion avec PSA dans le gloubi-boulga Stellantis donne naissance à de nouveaux produits Lancia, sur des bases de Peugeot 208 en ce qui concerne l’Ypsilon 4, et désormais de 3008 avec cet inédit Gamma au nom évocateur. L’italien n’est pas le seul à faire du réchauffé sur cette plateforme STLA Medium puisque le DS N°7 s’y essaye déjà en ajoutant « l’art du voyage à la française » et, il faut le reconnaître, un certain raffinement, ou le Citroën C5 Aircross en mesurant les dépenses. Mais le Gamma compte bien y ajouter sa touche personnelle avec, bien évidemment, l’inévitable « classe à l’italienne ».

Cela commence à l’extérieur, avec une face avant reconnaissable entre mille, composée d’un grand bandeau noir et du calice lumineux repris à la citadine. Un calice que l’on trouve également à l’arrière. Et si le profil « fastback » évoque le SUV compact de Peugeot, le postérieur apparaît moins massif que celui du Lion. Par ailleurs, les dessins des différentes jantes proposées ont été soignés. On aime ou pas, mais pour de nombreux journalistes et influenceurs présents à cette présentation, le coup de crayon du centre de style Lancia est sans doute le plus réussi sur cette base. Quoi qu’il en soit, il pourrait bien séduire les potentiels acquéreurs qui n’apprécient pas spécialement ceux des cousins.

À bord également, le Gamma affiche une vraie personnalité, avec une planche de bord qui fleure bon le mobilier italien, d’autant que l’on retrouve la fameuse « table à café » ronde inaugurée par l’Ypsilon, plutôt taillée pour les smartphones que pour le ristretto d’ailleurs puisqu’elle accueille le chargeur par induction. L’ambiance est chaleureuse, surtout dans cette finition LX à la sellerie bleue spécifique, mais on aurait aimé trouver des habillages en Alcantara ou en velours, bien plus évocateurs des Lancia d’antan. Par ailleurs, les plastiques des parties inférieures, vus et revus depuis plus de dix ans chez Peugeot/Citroën, détonnent dans cet environnement.

Et on n’a plus les mots pour qualifier l’antique système multimédia, toujours aussi insupportable par son ergonomie, ses temps de calcul interminables (pour ne pas dire bugs) et ses graphismes désuets. Certes, une voiture ne se résume pas à cela, et la réplication du smartphone permet de rapidement penser à autre chose, mais quand même. Comme ses cousins, le Gamma se rattrape avec des places confortables, y compris à l’arrière où l’on trouve un espace correct pour deux adultes, et son volume de chargement important de 560 dm³, et ce quelle que soit la version.

Pour ne rien gâter, ses tarifs n’apparaissent pas trop déraisonnables, du moins par rapport aux Français du groupe. Certes, le C5 Aircross reste intouchable avec un ticket d’entrée à 34 990 € pour la version hybride 145 ch, mais le Gamma réclame respectivement 1 400 € de moins que le 3008 de base et 4 000 € de moins que le DS N°7. Grâce à une finition LS un peu chiche, reconnaissons-le, mais la mouture LX mieux dotée (voir page équipement) et affichée à 41 900 € ne semble pas exagérer. Par ailleurs, la marque promet une remise de 2 000 € dès la poignée de main avec les vendeurs.

Cela posé, des modèles plus puissants et/ou aux systèmes d’électrification plus évolués reviennent à peine plus cher chez d’autres marques. Renault notamment, propose pour 41 900 € un Austral doté d’une mécanique hybride plus puissante (200 ch) et perfectionnée (mais perfectible). On peut aussi trouver des SUV chinois hybrides rechargeables à des tarifs voisins. À garder en tête à l’heure du choix…

Les versions électriques du Lancia auront également de quoi retenir l’attention, en particulier les versions Long Range à capacité de 97 kWh (et autonomie mixte annoncée de 730 km) qui profitent d’une remise de 5 000 € pour rester sous le seuil de 47 000 € et obtenir le coup de pouce de 3 650 € et, pour couronner le tout, une surprime de 1 150 € venant récompenser la fabrication européenne de leur batterie. De fait, le devis passe de 51 900 à 42 100 € (ajoutez 2 000 € pour la LX). En attendant d’en prendre le volant, essayons tout d’abord cet Ibrida 48V.