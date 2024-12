L'Abt XGT était vraiment la voiture la plus folle de cette année 2024

Prendre le volant d’une Abt XGT après de délicates contorsions pour se frayer un chemin entre les renforts structurels jusqu’à l’énorme baquet de course qui vous fait ressembler à un gros bébé installé dans un siège auto, ça vous jette à la figure les monstrueuses différences entre le monde les voitures de course et celui des autos de route. Car la surprise ne s’arrête pas du tout au moment où vous commencez enfin à vous sentir à l’aise dans cet habitacle réservé habituellement aux circuits, les yeux dépassant à peine du haut du tableau de bord avec les genoux plus hauts que les fesses : en mouvement, elle intimide encore plus !

A côté de la XGT, une Audi R8 classique ressemble à une limousine et une 911 GT3 RS à une GT à peine moins confortable. En première vitesse, elle se met à hoqueter violement en vous secouant d’une manière humiliante dès que vous relâchez la pédale d’accélérateur de quelques millimètres. Avec une cartographie moteur à peine adoucie et malgré la présence de la boîte à double embrayage du modèle routier, la XGT reste réglée comme une voiture de course. Au premier ralentissement, on manque aussi de percuter la voiture de devant en attrapant la pédale de frein qui impose de pousser très fort dessus pour l'arrêter. Pendant que les pieds tâtonnent et forcent, les mains doivent apprendre à composer avec un (demi) volant lourd et vibrant en permanence à cause de la direction et de la géométrie avant conçues pour n’arpenter que des bitumes de circuits parfaitement lisses, ce qui garde les muscles des bras en tension au point de faire transpirer au bout de quelques minutes. Quant au bruit dans l’habitacle, il dépasse largement celui d’une super-sportive classique : malgré les silencieux le V10 atmosphérique grogne ici plus fort que dans toutes les Lamborghini et Audi routières dans lesquels a été monté dans sa carrière et de rugueux bruits de roulements (le moindre caillou projeté dans les arches de roue s’entend) et de freins (ils couinent à chaque fois qu’on appuie sur la pédale de gauche !) s’ajoutent à l’accompagnement sonore.

Rouler en XGT à allure paisible ressemble à un combat de chaque instant et la gendarmerie devrait peut-être recommander cette machine idéalement conçue pour vous empêcher d’utiliser votre téléphone au volant ou de baisser l’attention. Mais dès qu’on se sort un peu la tête de l’eau et qu’on commence à accélérer davantage tout en balayant le haut du compte-tour, on se remet rapidement en confiance en découvrant la relative facilité d’utilisation de cette auto. Même équipée d’une suspension conçue pour rouler sur un bitume parfait et taper dans les vibreurs, elle garde une motricité correcte sur une chaussée classique grâce à la linéarité extraordinaire de ce V10 grimpant jusqu’à 8 750 trs/min mais aussi les gros Pirelli P-Zero Trofeo R ultra-tendres qui contribuent à bien canaliser les 640 chevaux envoyés au seul train arrière. On entrevoit alors un niveau d’attaque inimaginable rendu possible par ces freins invincibles, la direction au tranchant délirant et une rigidité châssis qui ferait passer une GT3 RS pour une Citroën DS 19 (avec les limites que cela implique sur une route trop bosselée). Avec des performances en ligne droite plus spectaculaires que sur le papier grâce à la masse contenue (1 400 kg soit 170 de moins qu’une R8 GT) et surtout, des hurlements moteur encore plus viscéraux que dans une Lamborghini Huracan STO.

J’étais littéralement en nage au moment de rendre la XGT après une toute petite escapade routière, les mains tremblantes et mouillées avec cette sensation d’avoir conduit brièvement la voiture la plus sensationnelle de toute ma vie. L’Abt XGT, c’est l’antidote absolu à tous ceux qui trouvent que les sportives modernes (même les plus élitistes) deviennent trop aseptisées. Non seulement la XGT venge l’Audi R8 dont l’ultime variante GT m’avant franchement déçu par rapport aux Lamborghini Huracan les plus extrêmes, mais elle serait sans doute plus impressionnante encore sur circuit où elle pourrait très probablement enchaîner les tours encore plus naturellement qu’une Porsche 911 GT3 RS tout en calmant la plupart des supercars au chrono. Notons d’ailleurs que sur le circuit du Lausitzring en Allemagne aux mains d’un journaliste d’Auto Bild, elle a battu la Ferrari 296 GTB et la Porsche 911 GT2 RS précédemment chronométrées par le même magazine. Et il suffirait de chausser de vrais slicks de course pour aller encore beaucoup plus vite. Elle est faite pour ça, de toute façon…

Elle vaut plus cher que ces dernières (600 000€) mais compte tenu du tour de force technique et surtout de la pureté absolue des sensations de pilotage, elle mérite de faire le bonheur des pistards les plus fortunés et de rester dans les livres d’histoire. J’ai failli rater l’essai de cette Abt XGT en juin dernier à cause d'incompatibilités professionnelles et rétrospectivement, je pense que j’aurais démissionné de rage si j’étais passé à côté d’un tel monument de l’automobile de rêve. Je m’excuse auprès de toutes les personnes harcelées sur cette période à cause de cette voiture mais je mentirais si je disais que je le regrettais.