Audi A6 Avant : l'hybride rechargeable arrive sur le break

Audi poursuit le développement de son offre hybride rechargeable. Ce type de moteur a fait son apparition sur l'A6 l'année dernière, mais uniquement avec la berline. Le break Avant est enfin concerné, avec pour commencer la variante 55 TFSI e.

Il y a un quatre cylindres 2.0 TFSI de 252 ch et un bloc électrique de 143 ch. La puissance maxi cumulée est de 367 ch. Le couple maxi est de 500 Nm. Cette A6 est équipée d'une boîte s tronic 7 rapports et de la transmission intégrale quattro. La vitesse maxi est limitée à 250 km/h (mais 135 km/h en électrique pur) et il faut 5,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

L'auto reçoit une batterie lithium-ion de 14,1 kWh. L'autonomie électrique selon le cycle WLTP est de 51 km. L'auto est homologuée avec des rejets de CO2 sous 50 g/km. L'inconvénient avec cette batterie placée à l'arrière est que la capacité du coffre est en forte baisse. Elle passe de 565 à seulement 405 litres, ce qui n'est pas bon sur un break de cette dimension. En rabattant la banquette, on a au maximum 1 535 litres.

Les carnets de commandes seront ouverts dans quelques semaines. Le prix pour le marché français n'a pas encore été communiqué.