Audi : le calendrier des nouveautés jusqu'en 2022

Moment très important pour Audi, qui va lancer dans quelques jours la nouvelle génération d'un best-seller, l'A3 ! Ce planning des nouveautés de la firme aux anneaux commence donc par un morceau de choix !

Ce renouvellement était attendu, car la précédente génération datait de 2012 et avait pris un coup de vieux face à la concurrence… et face aux autres Audi. La marque avait en effet enchaîné les lancements ces derniers mois, dévoilant notamment en 2018 les nouvelles A1, A6, Q3 et Q8 ! Les A7 et A8 datent de fin 2017. Il devrait ainsi y avoir un cycle de restylages, une fois que ces véhicules atteigneront quatre ans. Ce sera notamment le cas en 2020 des Q2 et Q5, qui auront donc droit à un lifting d'ici la fin de l'année.

Le troisième grand volet des nouveautés chez Audi, c'est bien sûr le développement de la gamme électrique. Après le duo e-tron et e-tron Sportback, on aura les e-tron GT et Q4 e-tron.

Il faudra attendre l'horizon 2022/2023 pour voir pointer une nouvelle génération de modèles désormais bien connus, les A4 et Q7.

Le calendrier des lancements Audi 2020-2022

Mai 2020 A3 Sportback Nouvelle génération (4e) Septembre 2020 A3 Berline Nouvelle carrosserie Septembre 2020 Q2 Restylage Fin 2020 Q5 restylé et Q5 Sporback Restylage et nouvelle carrosserie Fin 2020 S3 Nouvelle variante Printemps 2021 e-tron GT Nouveau modèle Printemps 2021 RS3 Nouvelle variante Courant 2021 A8 Restylage Fin 2021 Q4 e-tron Nouveau modèle 2022 A6 et A7 Restylage 2022 Q7 Nouvelle génération (3e)

Q5 restylé et Q5 Sportback - Fin 2020

Apparu fin 2016, le Q5 a rapidement pris un petit coup de vieux. Il faut dire qu'Audi a fait évoluer le style de sa famille Q peu de temps après son lancement, avec notamment les tout nouveaux Q3 et Q8 en 2018. Comme il l'a fait pour le Q7 l'année dernière, le constructeur ne va donc pas hésiter à revoir en profondeur le design de son SUV intermédiaire. Celui-ci adoptera ainsi la nouvelle calandre à huit côtés des baroudeurs de la marque. Le regard sera plus aiguisé, les ouïes plus exubérantes. L'intérieur se contentera en revanche d'un écran plus grand.

Mais la grande nouveauté sera le doublement de l'offre Q5 ! Audi l'a confirmé en début d'année, il va y avoir un Q5 Sportback. Comme le Q3 Sportback, ce sera une variante à la silhouette plus élancée, avec toit plongeant et lunette inclinée. Preuve que la rationalisation de la gamme, ce n'est pas pour tout de suite chez Audi !

e-tron GT - Début 2021

Le troisième membre de la famille e-tron sera un grand coupé quatre portes, aux allures de GT. Le modèle doit d'ailleurs à la fois devenir le porte-étendard des modèles électriques des anneaux, mais aussi d'Audi Sport. Comme on a pu le voir avec les véhicules camouflés aperçus en test, le design sera fidèle à celui du concept-car (photo). Le look sera donc musclé et torturé ! Côté technique, cette e-tron GT reprendra la base de la Porsche Taycan, la plate-forme PPE. Les éléments techniques (moteurs, batteries) devraient logiquement être partagés. La Porsche propose jusqu'à 625 ch sans la fonction overboost (761 ch avec) et a des batteries de 79,2 à 92,4 kWh, donnant jusqu'à 463 km d'autonomie WLTP. Audi doit présenter la version de série en fin d'année au Salon de Los Angeles.

S3 et RS3 - Début 2021

L'A3 vient d'ouvrir le quatrième chapitre de son histoire. Côté carrosseries, l'offre est déjà complète, puisqu'Audi a dévoilé la Sportback et la Berline, et les 3 portes et cabriolet n'existent plus. En revanche, l'offre mécanique est loin d'être au complet. Il manque par exemple les variantes hybrides rechargeables. Mais les fans attendent surtout les déclinaisons sportives.

Pour Audi, elles sont importantes pour l'image bien sûr, mais aussi en matière de ventes. La S3 devrait logiquement pointer le bout de son capot en premier. Le mystère demeure sur la mécanique. On s'attend à retrouver le quatre cylindres 2.0 TFSI d'au moins 300 ch… mais plusieurs S ont basculé au diesel en 2019 ! Côté RS3, pas de doute, on aura la même mécanique que dans le RSQ3 lancé l'année dernière. Celui-ci est resté fidèle au cinq cylindres 2.5 TFSI de 400 ch. La puissance pourrait être un peu gonflée pour rivaliser avec les 421 ch de la Mercedes Classe A 45 AMG S de 421 ch.

Q4 e-tron - Fin 2021

Après des modèles haut de gamme, Audi proposera enfin un véhicule électrique plus accessible, le Q4 e-tron. Ce sera son premier véhicule basé sur la plate-forme MEB, pensée pour les électriques de Volkswagen, Seat et Skoda. Le concept annonciateur mesurait 4,59 mètres de longueur, soit quelques centimètres de moins que le Q5. Le véhicule avait deux moteurs, un sur chaque essieu, pour une puissance cumulée de 225 kW, soit 306 ch. C'est ce que Skoda vient d'annoncer pour son Enyaq RS. Le Q4 e-tron sera donc un cousin technique de l'Enyaq et du Volkswagen ID.4, qui existeront avec des configurations techniques moins puissantes (les versions de base ont un seul moteur à l'arrière).