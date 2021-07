Audi Q3 : une série limitée Advanced

Nouvelle série spéciale pour les Q3 et Q3 Sportback. Après la S-Edition, encore présente au configurateur, voici l'Advanced. Celle-ci est placée en cœur de gamme. Elle est basée sur la finition Design, avec des équipements en plus. Audi la présente ainsi comme "le bon compromis entre une Design et une Design Luxe".

La Design a déjà en série le freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, l'alerte de changement de voie, le régulateur de vitesse, les phares LED, l'instrumentation numérique 10,25 pouces, l'écran tactile 8,8 pouces, la clim automatique, la banquette 40/20/40, les radars de recul ou encore le hayon électrique.

Avec l'Advanced, les jantes passent de 17 à 18 pouces. On gagne aussi les feux LED avec clignotants dynamiques, les sièges avant sport, la clé confort (déverrouillage du coffre par capteur) et la navigation MMI avec MMI touch.

Le surcoût par rapport à la finition Design est de 2 500 €. C'est plutôt intéressant, car les équipements gagnés sont facturés plus de 4 200 € en option sur la Design.

Les prix