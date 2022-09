Audi S5 4.2 (2007 – 2011), sous la beauté, le V8, dès 13 500 €

Les collectionnables, c’est quoi ?

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi l’Audi S5 V8 est-elle collectionnable ?

Outre sa ligne superbe qui n’a pas pris une ride, la S5 propose une formule très rare dans la production automobile : gros V8 atmo/transmission intégrale/boîte manuelle. Le genre de chose qu’on ne reverra pas de sitôt en neuf ! Très performante grâce à ses 354 ch, l’Audi profite aussi de la finition typique de la marque (qui est en train de se perdre) et d’une sécurité de conduite très actuelle.

On a déjà parlé de ce coupé Audi dans cette rubrique, que ce soit en A5 3,2 l ou en RS5. Mais pas de la S5, qui est pourtant la plus intéressante et homogène de toutes. Pourquoi ? Parce qu’avec son gros V8 4,2 l atmosphérique à injection directe FSI développant 354 ch, elle utilise toutes les capacités de son châssis, composé à l’avant d’un train à cinq bras par roue reproduisant les avantages d’une double triangulation et à l’arrière d’un essieu multibras, le tout utilisant la très moderne plateforme MLB.

De plus, le moteur est repoussé près du milieu de la caisse pour un meilleur centrage des masses et il s’allie forcément à une transmission intégrale Quattro dotée d’un différentiel interpont Torsen envoyant par défaut 60 % du couple à l’arrière. Ce dernier point est censé rendre le comportement routier moins sous-vireur, donc plus dynamique. Par ailleurs, et c’est une chose tout à fait improbable aujourd’hui, la boîte 6 est forcément… manuelle !

Cette belle fiche technique se complète d’un poids finalement raisonnable, 1 630 kg, qui rend possible des performances très élevées : vitesse maxi bridée à 250 km/h, et surtout, un 0 à 100 km/h effectué en 5,1 s. Tout de même ! Pour autant, il ne faut pas prendre ce grand coupé, le premier produit par Audi depuis plus de dix ans, pour une voiture de sport. Il s’agit plutôt d’une GT, comme le confirment ses freins à étriers flottants et son équipement assez luxueux.

De série, on trouve les sièges sport en cuir/Alcantara, la clim auto trizone, les projecteurs au xénon ou encore la sono 10 HP. Néanmoins, on peste d’avoir à remettre la main à la poche pour obtenir le GPS, le réglage électrique des fauteuils ou encore les radars de stationnement quand on voit le prix de base. Car la S5, commercialisée en juin 2007, ne se brade pas, à 61 800 €, ce qui correspond à 72 600 € à l’heure actuelle selon l’Insee.

Par la suite, une boîte auto Tiptronic sera proposée en 2008 et, à partir de 2009, des S5 Cabriolet et Sportback (entendez berline 5 portes) enrichiront la gamme mais, bizarrement, troqueront le V8 contre un V6 suralimenté (333 ch) bien moins musical. Ce bloc remplacera le 4,2 l FSI fin 2011 au moment du léger restylage, ôtant une bonne partie de son intérêt à la S5 coupé…

Combien ça coûte ?

La décote a été féroce pour la S5 qui se déniche en très bon état à partir de 13 500 €, en affichant près de 200 000 km. A 16 000 €, on en trouve qui s’en tiennent 150 000 km et à 20 000 €, le kilométrage chute à 100 000 km. Comptez 25 000 € pour exemplaire de 60 000 km, très rare. Des montants susceptibles de varier en fonction du suivi et des options, très nombreuses au catalogue…

Quelle version choisir ?

Pour l’originalité de la formule, on s’orientera vers une version à boîte manuelle. Qu’on y gagne aussi côté dynamisme de la conduite ne gâche rien.

Les versions collector

Comme d’habitude, ce sont celles en parfait état d’origine et peu kilométrées, de préférence bardées d’options. Un suivi limpide sera un gros plus !

Que surveiller ?

Solidement construite, l’Audi S5 vieillit remarquablement bien, ce qui ne signifie toutefois pas que sa fiabilité soit irréprochable. Certes, le V8 est fondamentalement costaud, mais on n’en dira pas autant de son thermostat, fuyard, et de son injection directe, dont les pompes haute pression constituent un des points faibles. Un autre est la tendance de ce système à induire une accumulation de calamine dans l’admission, et parfois sur les soupapes, ce qui engendre des ratés (parfois imputables à des bobines défaillantes, passé 100 000 km). Un nettoyage peut ne pas suffire et obliger à déculasser (cas très rare cela dit).

Toujours côté admission, celle-ci, dynamique, comporte des clapets qui finissent par s’user (après 150 000 km), obligeant à un remplacement coûteux car cela exige beaucoup de main d’œuvre. Quand elle est déposée, en profiter pour inspecter l’environnement du moteur, rendu bien plus accessible ! La distribution se fait par chaîne, mais côté boîte. Aussi, quand un tendeur ou un guide commence à faiblir, il faut sortir le moteur pour les remplacer, ce qui arrive là aussi après 150 000 km.

Des vidanges rapprochées (moins de 10 000 km) pour le moteur retardent le phénomène. La boîte auto apprécie aussi un changement d’huile avant 100 000 km (tout comme le système Quattro), alors que l’embrayage de l’unité manuelle est souvent à changer avant ce kilométrage, accompagné du volant-moteur. La batterie fait des siennes, mais globalement, l’électricité n’est pas embêtante. En somme, moyennant un entretien rigoureux, qui peut revenir cher, la RS5 est capable de très gros kilométrages sans casse majeure.

Au volant

Malgré ses 15 ans, la ligne de la S5 n’a pas pris une ride. D’ailleurs, celle du modèle actuel reste très proche ! Le design du tableau de bord avoue son âge, mais pas sa réalisation : il semble taillé dans le granit. On est très confortablement installé dans le siège sport, et si la place à l’arrière demeure juste, la position de conduite est impeccable. Et à la mise en route, le bonheur : le V8 sonne juste. Ensuite ? C’est une merveille. Il reprend à 1 000 tr/mn sur n’importe quel rapport, vous colle au siège ensuite et tape le rupteur à 7 000 tr/mn en hurlant. La boîte manuelle, agréable à manier et parfaitement étagée, le seconde idéalement.

Cet ensemble délivre un plaisir de tous les instants ! Le châssis ? Il est mieux qu’espéré. Déjà grâce à une direction qui communique correctement. Ensuite par un amortissement judicieusement souple qui concilie bon maintien de caisse et filtration adéquate des aspérités. Bien mieux qu’une RS5 ! Enfin, quand on brusque l’Audi ESP relâché sur sol gras, elle sait gentiment partir du popotin. Certes, le poids reste sensible, certes, elle n’a rien d’un scalpel, certes, à la limite, elle aime sous-virer, mais la tenue de route est impressionnante, dans toutes les conditions. Et le confort, excellent. En somme, une bien belle machine à voyager, qui avale ses 12 l/100 km en moyenne. Tout de même.

L’alternative youngtimer

Audi Coupé GT Quattro (1984 – 1987)

Lancé en 1981, l’Audi Coupé GT, établi sur la base de la berline 80, se signale par son beau 5-cylindres en ligne. Musical plus que rageur, il grimpe à 2,2 l et 136 ch lors du restylage de 1984, qui apporte également la fameuse transmission intégrale Quattro. On obtient alors un coupé capable d’emmener 4 passagers sur n’importe quel terrain en toute sécurité, confortablement et assez rapidement, l’auto flirtant avec les 200 km/h. Fiable mais sensible à la corrosion, l’Audi Coupé GT Quattro est devenue très rare et coûte 20 000 € en très bon état.

Audi S5 (2007), la fiche technique

Moteur : 8 cylindres en V, 4 163 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : Double triangulation, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou Tiptronic, quatre roues motrices

Puissance : 354 ch à 7 000 tr/min

Couple : 440 Nm à 3 500 tr/min

Poids : 1 630 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 5,1 s (donnée constructeur)

