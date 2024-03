En bref SUV coupé de luxe

À partir de 135 000 €

Malus : 60 000 €

Le Q8 s’est très vite imposé comme l’ambassadeur de la marque sur les marchés fortunés comme les USA, le Moyen Orient ou la Chine. Sa silhouette de SUV coupé et son look agressif ont largement contribué à ce succès. Alors quand il s’est agi de retravailler son apparence, les designers se sont retrouvés face à un casse-tête. C’est le choix de la prudence qui l’a emporté à l’occasion de ce restylage de milieu de carrière.

dailymotion Audi SQ8 (2024) : le caprice à 200 k€ (Essai vidéo)

La gamme française subit de profonds bouleversements. Les Q8 essence et diesel traditionnels disparaissent. En contrepartie, le SQ8 effectue son grand retour dans l’Hexagone, équipé de son V8 4.0 de 507 ch et assujetti au « super malus » de 60 000 €. En effet, le SQ8 explose d’entrée le plafond : CO2 (276 g/km) et poids (2, 3 tonnes). Il sera épaulé en fin d’année par deux incontournables versions hybrides rechargeables (neutres au malus) et par une méchante version RS Q8 de plus de 600 ch et sa déclinaison Performance.

Présenté ici dans sa version sportive SQ8, il se démarque de son prédécesseur par une nouvelle signature lumineuse de nuit via des projecteurs HD Matrix LED optionnels. Cet éclairage laser devient actif à partir de 70 km/h afin d’assurer une plus grande sécurité en feux de route. On retrouve également des grandes prises d'air à l'avant sur une calandre « virilisée » dotée de motifs en octogones, quatre sorties d'échappement ovales, des bas de caisse revus et des jantes de 21’. Les clients les plus fortunés pourront même opter pour des jantes de 23 pouces (de 2 950 euros à 3 250 euros selon les modèles).

Les feux arrière, OLED, affichent eux aussi un nouveau dessin. Ils permettent au conducteur de choisir jusqu’à quatre signatures lumineuses mais ce n’est pas tout. Ils servent surtout d’indicateur de proximité. Pa exemple, lorsqu’un véhicule se rapproche trop vite, leur intensité augmente pour avertir du danger. C’est aussi le même concept en cas de freinage un peu trop appuyé.

Que ce soit pour le choix des matériaux, l'aménagement et la qualité d'assemblage, le standing de la marque est respecté à bord. On note très peu de changements, si ce n’est l’arrivée de nouveaux inserts décoratifs et une petite mise à niveau du système d'info divertissement. Ce dernier peut désormais accueillir des applications comme Spotify ou Amazon Music. L'ergonomie, la présentation et la réactivité ont pris un sacré coup de vieux. Le SQ8 dispose également d'un nouvel affichage de l’instrumentation numérique. Bref, pas de quoi dépayser les possesseurs de l’ancien Q8.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Grâce à son empattement de 3 mètres, le SQ8 offre un espace aux genoux vraiment généreux pour les passagers arrière. Même constat pour l’espace à la tête, très correct pour les grands gabarits malgré le profil de coupé. L’autre point fort de l’allemand réside dans son volume de coffre oscillant entre 605 et 1 755 litres. La hauteur de chargement peut varier grâce aux suspensions pneumatiques actionnables depuis un bouton situé dans le coffre.