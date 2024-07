Audi voudrait fermer son usine belge à cause des faibles ventes de son gros modèle électrique

Comme les BMW iX3 et autres Mercedes EQC, l’Audi e-tron lancé en 2018 a essuyé les plâtres d’un constructeur premium allemand pas encore habitué et expérimenté dans les voitures électriques grand public. Critiqué pour son prix très élevé, son autonomie maximale réduite et ses performances moyennes face aux capacités des Tesla d’alors, il a récemment évolué sous sa forme « Q8 E-tron » nettement améliorée.

Malheureusement pour le constructeur aux anneaux, ce Q8 e-tron ne séduit pas autant la clientèle qu’espéré et se retrouve désormais cannibalisé par les récents Q4 et Q6 e-tron. Au point, après avoir déjà forcé la marque à revoir ses niveaux de production à la baisse, d’envisager de mettre un terme prématurément à sa production et même fermer l’usine dans laquelle il est assemblé.

L’usine belge d’Audi est menacée

D’après les journalistes de Reuters, l’usine Audi de Bruxelles est directement menacée. La marque d’Ingolstadt pourrait arrêter la production du Q8 e-tron dès l’année prochaine, et fermer dans la foulée toute l’usine. Outre ce modèle qui ne se vend plus assez bien, les comptables du constructeur allemand remettent depuis longtemps la viabilité de ce site en question. La direction de la marque négocierait actuellement avec les salariés de l’usine pour trouver des solutions à moyen terme pour l’usine, mais sa suppression est bel et bien une possibilité.