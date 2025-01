Avec la Filante, Renault souhaite établir des records à l'opposé de la 40 CV qui l'inspire

Une fois n’est pas coutume, Renault présentera un concept-car ou plutôt un « demo-car » à l’occasion du salon Rétromobile (du 5 au 9 février). Pour ce rassemblement, qui fait honneur à la voiture ancienne, Renault prépare le futur.

Elle se nomme Renault Filante Record 2025 et s’inspire de la 40 CV. Il faut avouer plusieurs similitudes au niveau des proportions : long capot, pavillon bas, grandes ailes et arrière abrupt. Certains détails rappellent aussi la Renault des années 20 comme les signatures lumineuses ou encore l’encadrement du logo.

Longue de 5,12 m pour seulement 1,19 m, cette Filante se veut extrêmement légère puisqu’elle pèse 1 000 kg sur la balance, alors même qu’elle embarque la batterie de 87 kWh du Scénic, qui accuse déjà 600 kg.

Pour Renault, cette Filante « vise à maximiser l’efficience énergétique, pour établir un record de consommation et d’autonomie ». Seulement, ce « record » ne sera connu que courant du premier semestre.

Pour sa part, la 40 CV des records a signé en 1926 un bel exploit en parcourant 4 167 km pendant 24 heures à la vitesse moyenne de 173 km/h. Plus tard, en 1956, l’Étoile Filante battait plusieurs records notamment celui d’atteindre la vitesse de 308,85 km/h sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis.

Vitesse vs autonomie

En 2025, la vitesse n’est plus synonyme de performance, la consommation et l’autonomie les ont remplacées. Ainsi, cette Filante s’inspire de l’aéronautique pour sa carrosserie au niveau des vis apparentes et de son assemblage, dans un souci d'aérodynamisme et de légèreté. À l’intérieur, le siège du pilote a été conçu en toile tendue agrémentée de fines de lames de carbone, toujours pour économiser chaque gramme. Renault a également introduit le "steer by wire" et le "brake by wire", ce qui permet de supprimer les éléments mécaniques entre le volant, la pédale de frein et son conducteur.

Une attention toute particulière a été apportée aux pneus. Tout d’abord, les roues sont parfaitement carénées pour limiter leur influence. Ensuite, leur résistance au roulement est réduite de 40 % avec 4 kg/tonne lorsqu’un pneu conventionnel possède un coefficient d’environ 6,5 kg/tonne.

Il est encore trop pour déterminer quelle technologie sera employée dans le futur. Une chose est sûre, les temps changent puisque les anciennes exposées à Rétromobile évoquent pour beaucoup la vitesse et la puissance. À l’opposé donc de ce concept...