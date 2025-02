Avec son AutoDrive, le groupe Stellantis se lance dans la conduite autonome de niveau 3

La voiture autonome, un fantasme d’ingénieurs qui ne datent pas d’hier, mais qui n’est toujours pas au point. Elon Musk a beau la promettre depuis 2010, sa technologie n’est toujours pas infaillible, un Cybertruck a d’ailleurs eu un accident avec la fonction « Full Self Driving » activée. De son côté BYD s’est vu attribuer une mauvaise note à l’EuroNCAP sur ses aides à la conduite déjà commercialisées.

Quoi qu’il en soit, la course à la conduite autonome est bel et bien lancée et Stellantis ne compte pas rester sur le bas-côté de la route. C’est ainsi que le groupe dévoile le « STLA AutoDrive 1.0, son premier système de conduite automatisée développé en interne offrant des fonctionnalités de conduite automatisée jusqu’au niveau 3 ».

Pour rappel, le niveau 3 permet de lâcher le volant et les pédales jusqu’à une vitesse maximale de 60 km/h, une fonction qui se révèle pertinente dans les bouchons. Seulement, le conducteur doit être en mesure de reprendre les commandes à tout moment. Le système de Stellantis se voudra intuitif, le conducteur sera averti de la disponibilité du système lorsque les conditions le permettent. Via un appui sur un bouton, le système maintiendra les distances de sécurité, ajustera la vitesse, la direction et le freinage en fonction du trafic. L’AutoDrive sera fonctionnel de nuit ou sous une légère pluie.

Quand et sur quel modèle ?

Stellantis précise également que sa technologie est évolutive, avec prochainement une conduite autonome jusqu’à 95 km/h (ce qu’une Mercedes EQS fait déjà) ou dans des situations moins courantes comme en tout-terrain.

Pour le moment, le groupe n’indique pas à quelle échéance sa technologie sera disponible, ni sur quel modèle. La primeur reviendra à plutôt à une marque haut de gamme comme DS, Alfa Romeo, Lancia ou encore Jeep.