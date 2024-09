Rouler à 95 km/h sans s'intéresser à la route, c'est déjà possible en Mercedes (test Caradisiac)

Allez hop, direction Berlin! C’est là que Mercedes a invité une petite poignée de journalistes à découvrir et essayer la dernière évolution de son système d’assistance à la conduite Drive Pilot, disponible sur ses limousines les Classe S et EQS. Si ledit Drive Pilot n’est pas un équipement inédit, il ne permettait jusqu’ici que d’évoluer à 60 km/h dans un trafic dense (ce qui est déjà bien, certes). Cette évolution, qui devrait être disponible en début d’année prochaine en Allemagne par l’intermédiaire de mises à jour « over the air » (ainsi que dans le Nevada et en Californie), franchit un palier en permettant de rouler jusqu’à 95 km/h sur la voie de droite de l’autoroute, et uniquement celle-ci pour le moment. A la condition toutefois que la voiture ait un autre véhicule devant elle, de façon à ajuster sa vitesse en permanence. Il s’agit donc bel et bien d’une autonomie de niveau 3 sur une échelle de 5, et cela permet au conducteur, quand les conditions sont réunies, de s’en remettre entièrement à la machine. Il peut alors consulter ses e-mails, passer des appels téléphoniques, surfer sur Internet, voire lire un livre. Bref, à peu près tout ce que l’on veut, sauf ce que l’on attend en temps normal de la personne installée derrière un volant.

Ce système, votre serviteur a donc pu le tester in situ sur une autoroute située à proximité de Berlin, et plus précisément sur l’A115, prolongement du mythique circuit de l’AVUS, le long de laquelle on trouve encore des tribunes. Le temps était dégagé et le trafic plutôt dense et ce jeudi après-midi de septembre, mais nous avons pu évoluer plusieurs minutes sous la seule vigilance des lidars, radars, caméras, antennes et autres capteurs dont était bardée notre EQS, et qui ont le bon goût d’être quasiment invisibles. Au vrai, il n’y a pas grand-chose à en raconter…et c’est une excellente nouvelle, car cela signifie que le système fonctionne de façon fluide et efficace.

En théorie, on pourrait donc traverser l’Allemagne de long en large sans toucher le volant, tout en regardant des films sur l’écran de la console centrale. Cela pose malgré tout de nombreuses questions, à commencer par le fait qu’il faut accepter de laisser la machine contrôler les choses. Mais cette acceptation dépend de chacun, pas de Mercedes. Le constructeur est dans son rôle, qui consiste à proposer un système fiable, aux nombreuses redondances censées permettre de pallier à toute défaillance source de danger. Car il importe de préciser que c’est bien la firme à l’étoile qui est responsable du véhicule quand le Drive pilot est enclenché. Et au journaliste qui évoque benoîtement l'éventualité d'un accident alors que la voiture évolue en mode autonome, la marque répond dans un sourire qu’il n’y aura pas d’accident… Bref, on doit lui faire confiance.

Etant plutôt technophile, en même temps que conscient que la machine est d’une façon plus globale nettement plus fiable que l’être humain, j’avoue n’avoir eu aucun mal à déléguer la conduite à l’EQS. J’avoue aussi avoir été assez bluffé par la souplesse et la rapidité de réaction de la voiture quand une Audi A3 nous a coupé la route de façon à ne pas rater sa sortie d’autoroute. Là où un être humain aurait rpobablement donné un coup de patin très appuyé, suivi d’une bordée d’insulte, de coups klaxons vengeurs et d’un poing rageur adressée au malfaisant (le minimum syndical), le Drive pilot s’est contenté d’un petit ralentissement parfaitement dosé qui a permis d’éviter tout risque d’accrochage, et notre vaisseau électrique a repris son rythme comme si de rien n’était. Prochaines étapes de développement, les 130 km/h, et si possible des autorisations d'usage dans d'autres pays. Progrès aidant, les constructeurs vont bientôt inventer le permis de ne plus conduire.