Avis aux ZFE : les autos de 2013 sont moins polluantes que les SUV d’aujourd’hui

Pas vraiment soupçonnable d’être climatosceptique, le très british Guardian vient de révéler les résultats d’une étude menée par une ONG locale, pas plus susceptible de vénérer les Youngtimers ou de fustiger la ZFE londonienne, ou ce qui en tient lieu.

Les riches roulent plus que les pauvres

Mais l’association s’en est allée regarder de plus près ce qui se tramait dans les quartiers de Kensington et de Chelsea et elle a constaté ce que d’autres, plus réticents au sauvetage de la planète, avaient déjà clamé : l’inégalité entre les possesseurs de voitures selon leurs revenus. Aux plus riches les autos récentes et aux moins fortunés les anciennes. Une logique imparable.

Mais l’on sait bien que le taux d’émission de C02 d’une auto de 15 ans d’âge est bien supérieur à celui d’une voiture moderne. Les normes d’homologation de plus en plus restrictives sont passées par là. Sauf que l’ONG a noté un point qui n’est pas souvent évoqué.

Les conducteurs de voitures récentes, en l’occurrence des SUV, qui ont bien voulu répondre aux enquêteurs leur ont déclaré faire beaucoup de km avec leur gros engin pour se rendre au bureau et vivent dans des banlieues résidentielles éloignées. Quant à ceux qui circulent dans des autos âgées de 10 ans, ils roulent moins et se débrouillent pour habiter près de leur travail.

En outre, le poids des SUV, par rapport à celui d’une ancienne berline est sans équivalent, et donc sa gloutonnerie en carburant a tendance, toujours selon l’association écologiste, à effacer quelque peu le gain technologique et notamment l’hybridation, que les progrès récents ont apportée en termes de consommation.

Un exemple pas vraiment représentatif

On peut évidemment souscrire à ces conclusions, d’autant que si l’on y ajoute les émissions liées à la fabrication, celle d’une vieille auto est amortie depuis des lustres, contrairement à celles d’une voiture récente.

Pour autant, l’ONG cite en exemple de SUV le Land Rover Defender, un bestiau de plus de 2,6 tonnes. L’engin n’est pas vraiment représentatif de la cohorte des SUV, en Grande-Bretagne comme ailleurs, ou elle se compose plutôt de Renault Captur, de Volkswagen T-Roc ou de Peugeot 3008.

Mais au-delà de cet exemple quelque peu caricatural, cette étude met en avant une aberration qui permet à ces lourds engins, pour la plupart des PHEV, de ne pas être malussés et de pouvoir évoluer dans certaines zones restrictives, alors que d’anciennes autos, même légères, même à la fabrication amortie depuis des lustres et même peu motorisées, ne peuvent pas en faire autant.