Baisse des prix du carburant : jusqu'à quand la baisse ?

Impossible de passer à côté et c'est une vraie bonne nouvelle en cette période de rentrée. Les prix de carburant baissent et c'est le cas depuis plusieurs semaines. Ainsi, selon les sites officiels, le litre de gazole coûtait en moyenne 1,60 € la semaine dernière dans les stations-service françaises, au plus bas depuis janvier 2022. En ce qui concerne l’essence, le litre de SP95 était à 1,72 € en moyenne, le SP95-E10 à 1,69 €, et le SP98 à 1,80 €, des prix jamais vus depuis le mois de décembre 2022. Et si on observe les prix depuis un an, la chute est spectaculaire avec des replis entre 11% (22 centimes) pour le SP98 et 18% (35 centimes) pour le diesel. Et ces chiffres sont des moyennes. Il n'est pas rare de trouver aujourd'hui du gazole à moins de 1,50 €.

Après les périodes de forte augmentation, c'est un vrai soulagement pour les automobilistes qui voient leurs factures diminuer. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d'abord, on est revenu à un écart de prix entre essence et diesel classique de ce que l'on pouvait connaître avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Ensuite, malgré un contexte international encore difficile, le prix du pétrole diminue, ce qui a un impact direct sur la pompe. Ainsi, il avait atteint 100 dollars en 2022 et il est même descendu il y a quelques jours, sous les 70 dollars, pour la première fois depuis fin 2021. Cela s'explique par le fait que l'OPEP a annoncé une augmentation de la production d'où une baisse des prix, mais pas seulement car d'autres critères entrent en jeu comme la chute de la demande chinoise ou le coût de l'Euro, qui s'est renforcé face au dollar, monnaie dans laquelle se font les échanges en pétrole.

Ne pas être trop confiant

Toutefois, même si les voyants sont au vert, il faut faire preuve de prudence car le marché du pétrole est extrêmement volatile. L'élargissement du conflit au Moyen-Orient, un changement de la situation en Ukraine ou des variations des cours des monnaies pourraient mettre fin à cette période avantageuse pour les clients.