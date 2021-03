Bayon, le nouveau petit SUV de Hyundai

Le très spécial Nexo à pile à combustible mis à part, le catalogue de Hyundai ne compte "que" trois SUV : Kona, Tucson et Santa Fe. C'est moins que certaines autres marques généralistes, mais il va falloir désormais composer avec un nouveau membre de la famille. Le Bayon débarque en effet sur le marché européen, dans un segment déjà particulièrement chargé. Tirant son nom de la ville de Bayonne, le SUV urbain coréen est la nouvelle offre du moment.

Quel rôle va bien pouvoir jouer le Bayon dans ce segment des SUV urbains ? Hyundai dispose déjà du Kona, qui affiche presque exactement les mêmes dimensions. Mais pour Hyundai, questionné plusieurs fois sur cette offre double, il n'y a pas de risque de cannibalisation. Plus on est de fous, plus on rit, donc. D'autant plus que pour le constructeur coréen, les deux autos n'ont pas le même caractère : plus "baroudeur" pour le Kona, qui garde pour lui la version N Line, les motorisations électrique et hybride, et la transmission intégrale.

Le Bayon, lui, joue plutôt dans un registre de i20 surélevée. Même si le constructeur martèle que la citadine n'a rien à avoir avec ce Bayon, qualifié de vrai modèle à part entière. Il partage pourtant motorisations et certains éléments de carrosserie et de technique avec la récente i20.

Design du Hyundai Bayon

Le Bayon reprend le design de la récente i20. L'éclairage en forme de boomerang à l'arrière, le nez "pointu" et les lignes tendues, marquées par des nervures et des arêtes, composent un design plutôt original. Mais ce n'est pas une première pour Hyundai qui a déjà osé des choses sur le segment avec le Kona.

Hyundai confirme qu'il s'agit du plus petit SUV du catalogue. Mais de peu : le Bayon revendique 4,18 mètres de long, soit 2 cm de plus que le Kona... mais 2 cm de moins que le Kona restylé. Il est donc effectivement le plus court des SUV chez Hyundai.

Le Bayon aura droit à neuf teintes différentes au lancement, dont cette couleur exclusive "Mangrove green". L'une des seules possibilités de personnalisation citées par Hyundai lors de la présentation consiste en un toit noir.

Ce nouveau modèle dispose d'un avantage sur le Kona : le coffre, affiché à 411 litres, contre 374 litres pour son frère, qui a pour lui d'autres avantages (motorisations hybrides et électriques, présence des quatre roues motrices...).

Motorisations du Hyundai Bayon

Le Bayon propose plusieurs moteurs essence, mais aucun diesel, ni hybride, et pas d'électrique au programme. Tout ceci restera spécifique au Kona. La gamme débute par un quatre cylindres atmosphérique 1.2 84 ch en boîte manuelle. Vient ensuite un trois cylindres 1.0 turbo en boîte manuelle, ou automatique à double embrayage.

Le reste de la gamme est composé de mécaniques à microhybridation. Le 1.0 turbo 100 ch en boîte manuelle intelligente (avec commande électrique d'embrayage) ou en boîte automatique à double embrayage. Le haut de gamme est matérialisé par le 1.0 turbo en version 120 ch, en boîte manuelle intelligente ou boîte automatique.

Technologies du Hyundai Bayon

Le Hyundai Bayon fait le plein avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces. L'écran tactile, lui aussi, mesure 10,25 pouces. Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie, dans leur version sans fil. Un emplacement spécifique pour le smartphone, qui permet aussi de le recharger par induction. Le Bayon propose plusieurs services connectés comme le "find my car", l'enregistrement des évènements de son calendrier Google ou Appel directement dans l'infotainment, ou encore le Live Parking Services.

Le Bayon propose de série des éclairages Full LED. Côté conduite, le SUV coréen intègre tout une série d'aides à la conduite, mais une bonne partie est en option, comme le régulateur adaptatif intelligent, basé sur la navigation, le Parking Assist, les assistants anticollision "blind spot" et l'assistant de sortie de parking en marche arrière pour éviter les collisions.