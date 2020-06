Bentley Bentayga : gros restylage

Lancé fin 2015, le Bentayga se vend bien, plus de 20 000 exemplaires déjà écoulés. Mais cela n'empêche pas Bentley de revoir en profondeur le design de son SUV. Cela s'explique par la volonté de le rapprocher des dernières nouveautés de la marque, les Continental GT et Flying Spur.

Chose rare, le plus visible est à l'arrière ! Toute la poupe a été redessinée pour intégrer de nouveaux feux ovales, semblables donc à ceux du coupé. Pour ne pas gâcher leur look, ils sont englobés dans le hayon, qui a ainsi une nouvelle découpe sur les côtés. Conséquence : des barres de feux additionnelles sont ajoutées dans le bouclier. Ce dernier intègre désormais la plaque d'immatriculation.

Même si cela saute moins aux yeux, l'avant est aussi revu, avec une calandre plus droite et plus large, sans bourrelet de carrosserie autour. Il y a toujours quatre optiques, mais les petites sur les côtés n'ont plus un insert couleur carrosserie en leur centre.

À bord, la présentation garde son côté très traditionnel, avec de grands éléments décoratifs ou des tirettes chromées, mais l'ambiance est modernisée avec un plus grand écran tactile au centre (10,9 pouces) et une instrumentation numérique. Les aérateurs centraux sont redessinés, abandonnant les formes rondes pour un design évoquant les ailes du logo.

Le Bentayga restylé est présenté avec un V8 4.0 litres de 550 ch, qui délivre un couple maximal de 770 Nm. La vitesse maxi est de 290 km/h et il faut 4,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La version hybride rechargeable sera bientôt de retour. Le diesel avait déjà été abandonné.