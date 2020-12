BMW annonce la M5 CS

Après les M2, M3 et M4, c'est aujourd'hui au tour de la plus grande des BMW familiales à motorisation Motorsport de passer en variante CS. Celle qui n'est plus vraiment une surprise (puisqu'elle a déjà été aperçue sur circuit avec un bien maigre camouflage) va enfin voir le jour très prochainement.

La M5 CS reprendra le V8 4.4 biturbo dans une forme un peu plus évoluée. La M5 classique est à 600 ch et la variante Competition à 625 ch, ce sera donc 635 ch pour cette M5 CS qui va, par la même occasion, perdre environ 70 kg avec l'usage de matériaux plus légers. Les jantes forgées spécifiques, les touches de carbone et probablement un peu de dépouillement rapides permettront d'arriver à cette petite cure d'amaigrissement pour une auto qui restera de toute façon bien lourde, et proche des deux tonnes.

La transmission intégrale avec mode "drift" et la boîte automatique seront bien évidemment de la partie pour cette M5 CS qui devrait probablement démarrer à près de 150 000 € en France, voire plus si les options venaient à être encore nombreuses.