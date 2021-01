BMW annonce la puissance et l'autonomie de l'i4

2021 sera chargée pour BMW qui s'apprête à lancer de nouvelles voitures électriques. Après un iX3 qui n'est qu'un début, la marque va désormais se concentrer sur la berline i4, qui sera commercialisée dans les prochains mois. Le constructeur dévoile une série d'images rappelant que la marque bavaroise est toujours centrée sur le plaisir de conduite et sur la glisse.

BMW affirme qu'il s'agit de la première auto "à l'ADN sportif pour une conduite purement électrique". Il y avait bien eu une BMW "développée à partir de zéro", mais elle n'était pas franchement sportive (i3).

C'est aujourd'hui le temps de la fin du développement avec les essais roulants finaux avant la mise sur le marché pour l'i4, qui bénéficiera d'une usine de Munich repensée pour accueillir ces autos à batteries.

BMW profite de ce teaser en images pour confirmer quelques données : l'i4 développe 530 ch dans sa version la plus puissante. Un premier chiffre d'autonomie est également annoncé : 600 km. Evidemment, on se doute qu'il s'agit là de la variante la plus onéreuse de la gamme. L'i4 amènera rapidement d'autres électriques chez BMW, comme le SUV iX et des déclinaisons de modèles déjà existants au catalogue.