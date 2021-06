BMW dévoile les X3 et X3 M restylés

Il est arrivé après le X5, et il représente désormais une valeur sûre pour BMW en Europe. Le X3, l'un des premiers SUV modernes existant en propulsion en Europe, bien avant le Mercedes GLK et son descendant le GLC. Un véhicule presque historique, qui avait été pensé et dévoilé dans un premier temps pour le marché américain, au salon de Detroit, avant de débarquer en Europe par une production autrichienne chez le sous-traitant Magna Steyr.

Depuis, les choses ont bien évolué. A commencer par la transmission : rapidement, le X3 passe aux quatre roues motrices xDrive. Une configuration désormais traditionnelle : ce X3 restylé est (presque) exclusivement vendu en xDrive. Seule la version d'entrée de gamme 18d (sDrive18d) est en propulsion. La boîte automatique Steptronic est, elle aussi, de série sur tous les modèles. Les variantes M40i, M40d adoptent par ailleurs une déclinaison Steptronic "Sport" avec palettes au volant et launch control de série.

Toujours côté mécanique, signalons la démocratisation de la microhybridation 48V (déjà présente sur les diesels) sur les blocs essence 20i et 30i, respectivement en quatre cylindres 2.0 turbo de 184 et 245 ch. L'hybride rechargeable est évidemment toujours de la partie, notamment pour séduire les professionnels. Le xDrive30e associe le 2.0 turbo de 184 ch à un moteur électrique de 109 ch et des batteries de 12 kWh. Le groupe développe au total 292 ch et 420 Nm de couple. Le X3 est par ailleurs commercialisé avec trois moteurs diesels : 20d, 30d et M40D. Le premier est un quatre cylindres 2.0 de 190 ch, le second est un six cylindres 3.0 de 286 ch et le dernier est aussi un six cylindres, mais affichant 340 ch pour des rejets de CO2 compris entre 173 et 192 g/km, selon les options retenues.

Esthétiquement, les plus gros changements concernent sans surprise les feux (full LED de série, le LED matriciel étant en option, tout comme les feux "laser"), avec un travail assez inédit sur les optiques arrière. BMW a par ailleurs élargi la double calandre.

A l'intérieur, il n'y a pas grand chose à signaler d'un point de vue visuel si ce n'est la légère évolution du dessin des commandes sous l'écran tactile, qui passe à une diagonale de 12,3 pouces, en option (10,25 pouces de série). Mentionnons également la présence de nouveaux sièges sport et d'une climatisation automatique trizone.

Le X3 M, lui aussi rafraîchi

La version Motorsport du X3 suit la mise à jour. Les feux, la calandre élargie, le bas du bouclier en "single frame", le spoiler ou encore le diffuseur arrière ont été repensés. A l'intérieur, le grand écran tactile peut accueillir le "Driving Assistant Professional" avec les mises à jour à distance. Les sièges M Sport à réglages électriques avec logo M rétroéclairé et cuir Merino sont de série. L'instrumentation, toujours numérique, adopte l'affichage hérité de la M8.

Sous le capot, c'est toujours le bloc S58 qui officie. Sa puissance ne change pas (510 ch), mais son couple grimpe de 50 Nm, à 650 Nm. Le résultat est un 0 à 100 qui progresse de 3 dixièmes, à 3,8 secondes. Il faudra passer par la case "options" pour déverrouiller le potentiel du X3 M afin de faire sauter la limitation électronique de la vitesse, et aller tutoyer les 285 km/h avec le pack M Driver. Le six cylindres en ligne est associé à la boîte M Steptronic et au M xDrive. Les vocalises sont assurées par une ligne d'échappement à valves commandées.

Le lancement commercial est prévu pour le mois d'août en Europe.