BMW dit que les clients du iX5 à hydrogène sont très contents

Existe-t-il un avenir pour les voitures à hydrogène ? C’est ce que pensent Toyota, BMW et Hyundai, même si ces trois marques ont fait de gros investissements sur la technologie des voitures électriques à batteries comme la quasi-totalité des autres marques automobiles. BMW a lancé la production d’une petite série de 80 SUV iX5 dotés d’une pile à combustible de fabrication Toyota, histoire de voir si les utilisateurs de ce modèle trouvent la technologie hydrogène pertinente.

Et c’est le cas si l’on en croit les dires de Juergen Guldner, le directeur du programme de l’hydrogène chez BMW, interrogé par les journalistes d’Automotive News : « les utilisateurs du véhicule apprécient le fait que l’autonomie ne varie pas en fonction de la saison et de la température. Ils trouvent que cette technologie est cool et nous disent souhaiter que davantage de constructeurs la proposent car celle des voitures électriques à batteries ne peut pas fonctionner partout. On a besoin d’une solution complémentaire et l’hydrogène peut devenir cette solution complémentaire », affirme-t-il.

Vraiment ?

Il se dit que la future plateforme électrique de BMW, la fameuse « Neue Klasse » attendue pour 2025, pourrait offrir la possibilité d’intégrer une pile à combustible au lieu des grosses batteries si le constructeur décide sérieusement de proposer des autos à hydrogène aux clients à moyen terme. Mais on rappelle que pour l’instant, cette technologie coûte plus cher que celle des voitures électriques et aucune marque ne prévoit de l’industrialiser à grande échelle sur le marché automobile.

Alpine y réfléchit pour d’autres applications et Toyota poursuit ses recherches, notamment sur le moteur thermique à hydrogène. Quant à la start-up française Hopium, elle lutte actuellement contre la faillite et vient de gagner un nouveau patron. Le principe même de la voiture à hydrogène, jugée moins efficiente en raison de la faible efficacité énergétique de ces autos en comparaison des modèles à batteries (et du problème de la production de dihydrogène ainsi que de son stockage), est toujours très critiqué actuellement.