BMW et sa communication "prudente" sur l'électrique iX

La communication autour des véhicules électriques est en roue libre ces dernières années. "Voiture propre", "neutralité carbone", "zéro émission", ces affirmations placées en nombre dans les communiqués de presse, les publicités et les affiches en concession amènent les clients à penser que le véhicule électrique n'a absolument aucun impact sur la planète. C'est évidemment loin d'être la réalité.

Exercice périlleux que celui de la communication. On se souvient notamment d'une émission anglaise dans laquelle un certain présentateur britannique bien connu expliquait que les gaz qui sortaient de l'échappement d'une Porsche 911 Turbo dans une ville très polluée sont plus "propres" que l'air qui rentre dans le moteur. En gros, une voiture à moteur à combustion telle que la 911 Turbo est un filtre ambulant qui améliore la qualité de l'air et dépolluerait les villes.

C'est en partie vrai : dans certaines mégalopoles très polluées, les systèmes embarqués de l'auto (catalyseur trois voies et filtre à particules, notamment) permettent de capter certains polluants tels que le monoxyde de carbone. Mais pour le CO2, la voiture thermique ne fait qu'en rajouter, c'est indiscutable. Sans compter sur son impact global (fabrication de l'auto, extraction du pétrole et raffinage pour les carburants...).

Certains constructeurs semblent toutefois faire attention aux mots qu'ils emploient. Pas plus tard que cette semaine, BMW, qui dévoilait son SUV électrique iX, affirmait ceci : "le premier SAV conçu comme un électrique dès le départ offre un plaisir de conduite sans émissions locales".

Le mot "local" prend tout son sens : on commence enfin à préciser que la seule certitude que l'on a, c'est que la voiture électrique ne pollue pas localement (en dehors de l'usure des pneus/freins). Pour le reste, on s'abstiendra probablement de parler de voiture propre. Plus propre qu'une thermique, peut-être, et même certainement, mais "propre", non.