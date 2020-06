BMW met la pression sur ses fournisseurs pour rendre la voiture électrique plus écologique

Le patron de BMW, Oliver Zipse, a livré quelques informations intéressantes sur le futur écologique du groupe allemand, et notamment de ses modèles électriques. Alors que BMW prépare le lancement des iX3, i4 et iNext, la marque se penche aussi sur l'impact non négligeable de la production de ces autos sur l'environnement.

Pour Zipse, les efforts doivent avant tout être concentrés sur les batteries et leur production : "pour participer activement à la protection du climat, nous allons devoir améliorer notre balance globale de production, des ressources au recyclage. Alors que l'électromobilité gagne du terrain, le focus sur la réduction du CO2 va prendre de l'ampleur, tout particulièrement celle de la production de batterie. Jusqu'à 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule électrique provient de la production de la batterie. Selon le lieu de la production et la façon dont elles sont fabriquées, environ un tiers de ces 40 % proviennent directement de l'énergie utilisée par l'usine. Il s'agit donc d'un levier majeur pour réduire le dioxyde de carbone, et c'est là que nous concentrons nos efforts".

Même s'il ne le dit pas clairement, le patron de BMW met ici implicitement la pression sur ses fournisseurs de batteries pour que le groupe allemand puisse afficher des valeurs d'écologie sur ses véhicules électriques. A la question "la réduction du CO2 va donc venir uniquement des fournisseurs ?", Oliver Zipse répond que BMW doit "montrer l'exemple" et que tout fonctionne "mieux lorsque fournisseurs et constructeurs travaillent ensemble". Les leaders mondiaux tels que CATL (qui fournit BMW en batteries) sont donc prévenus...