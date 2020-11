BMW offre une M2 à Fabio Quartararo, le pilote va la donner à son père

Un beau cadeau de consolation. S'il n'a pas réussi à être sacré champion du monde, Fabio Quartararo a reçu le prix BMW M Award en Moto GP. Il récompense le meilleur pilote en qualifications. Il succède à Marc Marquez, qui avait gagné cet award de 2013 à 2019.

Le classement pour ce prix est fait en attribuant des points sur le même barème que pour les courses. Après la dernière séance de qualifications de l'année, au Portugal, où il s'est placé cinquième, Fabio Quartararo a fini avec 225 points. Il a notamment été quatre fois en pole position cette année.

Et le prix n'est pas qu'un trophée à mettre sur la cheminée. Il y a à la clé une M2 CS, la version la plus évoluée du petit coupé sportif de BMW. Le véhicule est doté d'un six cylindres en ligne de 450 ch, avec un couple maxi de 550 Nm. Il passe de 0 à 100 km/h en 4,0 secondes. Le modèle était vendu chez nous près de 100 000 €.

Et Fabio Quartararo, 21 ans seulement, sait ce qu'il va en faire : "la voiture n'est pas pour moi, je vais l'offrir à mon père." Il a précisé au site Motorsport : "Après les qualifs, il me parle toujours de cette voiture alors ce sera son cadeau de Noël". Au moins, il peut rayer un nom de la liste des cadeaux à faire !