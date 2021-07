BMW : séries spéciales pour les X5, X6 et X7

Le SUV haut de gamme bavarois gagne deux séries spéciales. BMW annonce l'arrivée de l'édition "Black Vermilion" sur les X5 et X6 et de la Frozen Black sur le X7, alors que le constructeur préparerait l'arrivée de son tout premier SUV entièrement conçu par sa division.

Les X5 et X6 Black Vermilion ne plairont peut-être pas à tout le monde, avec un contraste de noir "frozen black" (teinte issue du catalogue de personnalisation Individual) et la calandre rouge, qui peut même être rétroéclairée sur le X6. De série, cette série dispose des feux laser, du Pack M Sport, des jantes 22 pouces et des étriers de freins rouges.

L'édition Frozen Black est quant à elle spécifique au X7, le fleuron des SUV BMW. La teinte est similaire à celle des X5 et X6 Black Vermilion. Seules les modèles de jantes (22 pouces, là encore) diffère, avec une peinture gris mat. A l'intérieur, le X7 adopte de série le ciel de toit M en Alcantara gris et le vitrage calorifuge. Les tarifs sont connus : 105 850 € pour le X5 (uniquement en hybride rechargeable xDrive45e), et à partir de 100 600 € pour le X6 et 113 950 € pour le X7 Frozen Black. Sur ces deux modèles, les séries spéciales sont proposées sur l'ensemble des motorisations.