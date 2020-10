BMW : version Competition "First Edition" pour les X5 et X6 M

Les autos les plus performantes de BMW s'offrent une variante de lancement "First Edition", qui sera produite à l'usine américaine de BMW, à Spartanburg. BMW n'a pas touché à la motorisation unique des X5 M et X6 M Competition, puisqu'il s'agit toujours du V8 4.4 biturbo de 625 ch et 750 Nm. Il est également toujours associé à la transmission xDrive et à la boîte automatique à convertisseur M Steptronic.

Ce qui change, en revanche, se voit à l'oeil nu. Les X5 M et X6 M Competition "First Edition" adoptent en effet des teintes mates "Individual Frozen Dark Silver" et "Individual Frozen Marina Bay Blue". De généreuses jantes (21 pouces devant, 22 pouces derrière, avec des tailles de gommes mixtes) remplissent les immenses passages de roue. Les deux SUV gagnent également des pièces en fibre de carbone (spoiler pour le X6 M, capot ou encore coques de rétroviseurs). A l'intérieur, la sellerie cuir Merino spécifique biton est associée à une présentation sportive de la planche de bord, avec Alcantara et surpiqûres en or.

BMW ne précise pas si ces deux modèles (250 exemplaires pour chacun) seront commercialisés en France, mais il y a des chances qu'une poignée soit allouée au marché hexagonal.