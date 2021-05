BMW veut être le "pionnier de l'économie circulaire"

Une batterie est un élément complexe composé d'un châssis en métal, de lithium et d'autres métaux qui ont la particularité d'être, pour certains, fortement éligible au recyclage. Une économie circulaire mise en avant par le thème de l'IAA 2021 chez BMW : "RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE".

A la conférence annuelle BMW, le patron du groupe, Oliver Zipse, a expliqué que les émissions de CO2 seraient réduites de 200 millions tonnes d'ici 2030. Et dans la grande pagaille des annonces de groupes automobiles ces derniers mois sur la décennie en cours, celle de BMW met l'accent sur le cycle complet, de la production à l'usage du véhicule.

Avec la nouvelle génération de batteries, BMW prévoit de réduire leur empreinte à la production de l'ordre de 50 % par rapport à la génération actuelle. Energie renouvelable dans les usines, nouvelle chimie dans les batteries et recyclage seront à l'ordre du jour pour BMW qui donne l'exemple de l'iX30 : le SUV aurait ainsi 30 % d'aluminium recyclé, et 50 % de nickel recyclé. Rappelons par ailleurs que les fameuses "terres rares" ne sont désormais plus indispensables pour les moteurs électriques.

Le tableau qui suit montre les 3 pans de la vie d'une automobile : la production, les chaînes d'approvisionnement et l'usage par le conducteur. A partir de 2030, BMW vise 50 % de ventes en électriques à l'échelle mondiale.