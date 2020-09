BMW X2 : une série spéciale M Mesh Edition

Le plus petit des SUV BMW (oui le X2 est plus compact que le X1) refait parler de lui avec cette M Mesh Edition. Cette série spéciale est basée sur la finition haute M Sport X. La M Mesh Edition a le droit à plusieurs éléments de style spécifiques.

Cela commence par la nouvelle grille de calandre effet 3D peinte en noir brillant. Les éléments de design de la M Sport X ont une couleur inédite, le "Frozen Black-Brown" métallisé. Le plus visible, c'est bien sûr l'ajout de stickers orange fluo sur le capot et les flancs. On retrouve cet orange sur les jantes (19 pouces en série, 20 en option). La Mesh profite d'une couleur de carrosserie exclusive, le Brooklyn Grey. Les sorties d'échappement sont en chrome noir.

À l’intérieur, l'ambiance bicolore est de série. La M Mesh Edition reçoit des sièges M Sport avec appuie-tête intégré, sellerie cuir et alcantara. Les surpiqûres sont orange. L'orange est aussi visible sur les tapis de sol. La présentation comprend également le volant M, le pédalier en acier inoxydable ou encore le ciel de toit noir.

La M Mesh Edition est proposée avec quasiment tous les moteurs du X2. Il y a donc les essences de 140 ch (18i) et 192 ch (20i), les diesels de 116 ch (16d), 150 ch (18d) et 190 ch (20d), ainsi que l'hybride rechargeable xDrive25e de 220 ch. La dotation de série comprend la clim automatique bizone, la navigation, les sièges avant électriques et chauffants, la caméra de recul et l'aide aux créneaux.

Les prix

Essence

sDrive18i M Mesh Edition : 43 000 €

sDrive20i M Mesh Edition : 49 600 €

xDrive20i M Mesh Edition : 51 600 €

Diesel

sDrive16d M Mesh Edition : 43 400 €

sDrive18d M Mesh Edition : 46 150 €

xDrive18d M Mesh Edition : 48 200 €

xDrive20d M Mesh Edition : 53 500 €

Hybride rechargeable