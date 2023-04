BMW XM 50e (2023) : dégonflé au maximum

Exposé sur le stand de BMW au salon de l’automobile de Shanghai, le XM 50e forme la nouvelle entrée de gamme du gros SUV hybride rechargeable sportif de la marque à l’hélice. Doté d’un groupe motopropulseur très proche de celui de la limousine M760e, ce « petit » XM possède un moteur électrique de 197 chevaux comme les autres versions du SUV mais avec un 6 cylindres en ligne au lieu du V8 des modèles plus puissants. On tablait sur environ 600 chevaux mais il se contente finalement de 475 chevaux.

Dans l’absolu, ça fait beaucoup de chevaux sous le capot d’une voiture. Mais en raison de la masse gargantuesque de l’auto (probablement au-dessus des 2,5 tonnes malgré le moteur thermique moins lourd que le V8), les performances annoncées ne défrisent pas. Le 0 à 100 km/h est en effet abattu en 5,1 secondes. Un chiffre suffisant pour en faire un véhicule raisonnablement performant, mais qui ne permettra pas à ce XM « dégonflé » de suivre un modeste X3 diesel dans sa version M40d en ligne droite. Avec ses 360 chevaux et comme l’ont rappelé avec amusement les journalistes de Carscoops, le SUV familial diesel de BMW accélère plus fort que le XM 50e avec son 0 à 100 km/h expédié en 4,9 secondes. Même dans sa version Label Red de 748 chevaux, d’ailleurs, le XM revendique un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Un X5 M Compétition thermique de 625 chevaux ne lui rend qu’un petit dixième malgré la puissance bien plus faible. Certes, on ne parle ici que d’un chiffre d’accélération tout symbolique. Mais un XM 50e ferait-il beaucoup mieux qu’un X3 M40d au registre du comportement dynamique ? Il serait intéressant de vérifier ça…

Pas pour l’Europe

Comme nous l’ont confirmé les gens de BMW France il y a quelques jours, ce XM 50e ne sera de toute façon pas commercialisé sur le marché européen. Les volumes y seraient trop faibles pour justifier l’ajout d’une telle version, même si elle permettrait probablement de gagner quelques clients grâce à un prix d’achat plus bas. Pour les puristes en tout cas, l’image de ce gros SUV positionné par BMW comme un modèle Motorsport, avec tout ce que cela implique comme valeur ajoutée sportive, en prend encore un petit coup.