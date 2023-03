BMW XM - Rendez-vous lundi 27 mars pour les images de l'essai

BMW est fier d'annoncer que le deuxième modèle entièrement conçu par son département M est un .... SUV. Les amoureux de la marque se souviendront que le premier modèle était la mythique M1... On en est à mille lieues. Et ce n'est pas seulement à cause de cela que ce XM fait autant parler.

Bien évidemment, il y a tout d'abord son appellation qui fait immédiatement penser à la berline de Citroën. Ensuite, il y a ce look pour le moins spectaculaire avec notamment cette énorme calandre, ses jantes de 23 dorées, ses quatre sorties d'échappement à la disposition inédite ou ses ailes arrière très galbées. Les dimensions sont hors du commun avec une longueur de 5,11 m et une largeur de 2 m.

Ajouter à cela une puissance de 653 ch, qui fait que ce XM est également le modèle signé M le plus puissant jamais construit. Pour atteindre une telle puissance, les ingénieurs allemands ont couplé un V8 4.4 essence de 489 ch à un moteur électrique de 197 ch. De quoi lui permettre d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,3 s, mais également de parcourir 88 km en tout électrique. Revers de la médaille, ce XM est lourd, très lourd puisqu'il pèse 2 700 kg.

Avec de telles caractéristiques, peut-on vraiment parler d'un véhicule sportif, ce que nous allons essayer de voir dans l'arrière-pays toulonnais où nous vous donnons rendez-vous dès demain pour les premières images de l'essai de ce BMW XM.