Brexit : le prix des Mini bientôt en hausse ?

Le directeur financier du groupe BMW a été clair : si le Brexit se fait sans accord commercial, le prix des modèles produits au Royaume-Uni augmenterait chez nous. Cela concerne donc Mini, qui produit à Oxfort le modèle classique "Hatch" en 3 et 5 portes et le break Clubman.

BMW a expliqué que des taxes douanières de 10 % sur les voitures coûteraient au groupe plusieurs centaines de millions d'euros, une somme jugée "considérable". Le directeur financier, Nicolas Peter, a donc dit "la seule option pour en compenser une partie est une augmentation des prix".

L'homme veut plutôt être optimiste, espérant qu'une "solution raisonnable" soit trouvée. Mais les négociations entre Londres et Bruxelles sont difficiles, les parties ne parvenant toujours pas à trouver un accord à quelques jours de la date fatidique.

Si les Mini peuvent être plus onéreuses l'année prochaine, peuvent-elles mettre la patience des clients à rude épreuve ? Plusieurs marques voient déjà leur production britannique perturbée à cause du Brexit. Honda a ainsi interrompu plusieurs jours ses chaînes à cause d'un retard d'approvisionnement en pièces détachées. Mais BMW a fait savoir qu'il ne s'attend pas à une interruption de sa production anglaise d'ici janvier, grâce à des stocks supplémentaires.