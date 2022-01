Bruno Bonnell nommé monsieur auto du gouvernement

Il y a désormais un capitaine à la barre de France 2030, le plan de relance de 34 milliards d'euros que Bruno Bonnell, nommé à ce poste cette semaine va devoir gérer. Et comme le président de la République l'a affirmé, une bonne part de cet investissement sera consacrée à la filière automobile.

Le profil adéquat ?

Député du Rhône depuis 2017 dans une circonscription qu'il a ravi à Najat Vallaud-Belkacem, Bruno Bonnell est un macronien des premières heures et il a l'oreille de la présidence, ce qui ne saurait nuire lorsqu'il s'agit de faire accepter des propositions. Mais l'homme est aussi un serial entrepreneur qui connaît parfaitement le monde de l'entreprise. Le créateur du spécialiste de jeux vidéo Infogramme, c'est lui. Il a également investit dans le domaine de la robotique. Un double CV (business et politique) qui pourrait bien lui servir dans cette nouvelle fonction.

Il a également, en 2015, animé une émission de téléréalité sur M6 inspirée de celle que l'ex-résident de la Maison Blanche produisait aux États-Unis : the Apprentice. Mais Bonnell est un tantinet moins populiste que son confrère américain, du moins pour le moment.

Des chantiers nombreux

Évidemment, les 34 milliards du plan de relance ne sont pas intégralement destinés à l'automobile, mais lors de sa présentation par le gouvernement, il a énormément été question de la filière et de sa bascule attendue vers l'électrique. Et pour y parvenir le plan prévoit à la fois des aides à la construction de gigafactorys de batterie, mais aussi une accélération de la recherche sur l'hydrogène. Sans oublier les aides au déploiement de bornes électriques.

Mais l'électrification ne sera pas le seul chantier de Bruno Bonnell. La pénurie actuelle de microprocesseurs a mis en avant le manque d'autonomie du pays dans ce domaine. Et le gouvernement souhaite que la France dispose de sa propre production de semi-conducteurs. Dernier dossier confié au député du Rhône : le recyclage des batteries et des autres éléments d'une voiture doit lui aussi être inclut dans le plan d'aide. Sauf que ce plan est à échéance 30, et que d'ici là, au mois d'avril, se déroule une élection présidentielle qui pourrait, en cs d'échec de l'exécutif actuel, le contrarier.