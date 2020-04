Budget de l'automobiliste : des dépenses toujours en hausse

L'Automobile Club Association (ACA) vient de dévoiler les résultats 2019 de son budget de l'automobiliste, "photographie annuelle" des dépenses moyennes consacrées par le conducteur français à son véhicule. Le budget moyen est de nouveau en hausse, de + 0,9 à + 5,4 % selon les cas analysés. Il convient toutefois de noter que 2019 a été marquée par une inflation de 1,1 %.

L'ACA a de nouveau fait une étude avec quatre modèles témoins : citadine essence (Renault Clio), compacte diesel (Peugeot 308), modèle low-cost (Dacia Logan) et véhicule hybride (Toyota Prius). L'association prend en compte l'achat/reprise, les frais financiers d'un crédit sur 4 ans, l'entretien, l'assurance, le carburant, le péage et le garage.

De manière générale, les prix des carburants sont stables par rapport à 2018. La prime d'assurance a augmenté de 2 % pour les gros rouleurs (308 et Prius) et de 6 % pour les petits rouleurs (Clio et Logan). Le poste garage (le coût du stationnement) a augmenté de 1,2 %, celui des péages de 1,86 %.

Sans surprise, le poste le plus lourd reste "l'achat moins reprise", qui absorbe de 35 % du budget total sur la Logan à 48 % sur la Prius. L'entretien représente de 13 à 20 % du budget. C'est ce poste qui plombe le plus les résultats, avec des hausses jusqu'à 7,7 %.

Pour la Clio essence, avec un kilométrage annuel de 8.998 km, le budget moyen est de 7 029 €, en hausse de 2,9 %. Le coût au kilomètre est de 0,781 €. L'ACA souligne une grosse augmentation du poste entretien (+ 7,7 %) à cause d'une envolée du prix des pièces détachées chez Renault, + 12,6 % !

Avec la Peugeot 308 diesel, qui a parcouru 15.895 km, le budget augmente de 3,8 % à 9 832 €. Le poste le plus lourd est l'entretien, qui augmente de 7,1 % à quasiment 1 900 €. Il est lui aussi plombé par une envolée des prix des pièces détachées (+ 10,6 %). Le coût au kilomètre est de 0,619 €.

La Logan diesel est celle qui a le budget le plus faible, 5 195 € (8.998 km), mais aussi celui qui augmente le plus avec + 5,4 %. Il y a notamment l'effet d'une hausse des prix du neuf de 5 % et d'une hausse des prix des pièces pour l'entretien. Mais l'ACA souligne la solide cote du véhicule pour la reprise. Le coût au kilomètre est de 0,577 €.

Enfin, pour la Toyota Prius (15.895 km), la hausse est de seulement 0,9 %, à 9 885 €. Ce bon résultat est favorisé par un prix en légère baisse et une bonne valeur de reprise. Le coût au kilomètre est de 0,622 €.

L'ACA souligne que l'automobiliste est le consommateur le plus taxé : un quart de son budget est consacré au paiement des taxes. En 2019, les usagers de la route ont payé 75 milliards de taxes, dont 40 milliards rien que sur les carburants. Le gazole, carburant le plus consommé, est taxé à 144 % ! Les taxes sur les péages ont rapporté 9 milliards d'euros. C'est 8 milliards pour la TVA sur les véhicules neufs et 7 milliards de TVA sur l'entretien.

Dans les budgets calculés par véhicule, la part des taxes représentent 25 à 26 % des budgets totaux, soit de 1 357 € avec la Logan à 2 498 € pour la Prius. Mais l'ACA souligne que sur les montants de dépense hors taxes, cela donne des taux de taxation d'environ 34 % !