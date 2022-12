La Bugatti Chiron Pur Sport coûte 3,84 millions d'euros TTC. Cette supercar dotée d’un W16 quadri-turbo de 8,0 litres se situe d’ailleurs tout en haut de la catégorie des automobiles d’exception avec ses 1500 chevaux et ses 1600 Nm de couple. Même si les nouvelles sportives électriques et leurs performances surnaturelles font encore mieux, l’Alsacienne a marqué l’histoire de l’automobile avec son raffinement extraordinaire et sa mécanique thermique d’une sophistication inouïe.

Bugatti allume les pneus à 27 000€ de la Chiron Pur Sport

Lorsqu’elle a présenté pour la première fois la Chiron en 2016, la marque de Molsheim a tout de suite précisé que l’auto pouvait «glisser ». Mais elle n’avait jamais montré ce que pouvait réellement donner une Chiron laissant dériver son train arrière comme une classique Mercedes-AMG ou une BMW M3. Il faut dire que sur un modèle comme la Chiron Pur Sport, les quatre pneus coûtent tout de même 27 000€ ce qui pousse sans doute instinctivement à essayer de ne pas les user trop vite.

Déchainer les enfers

Mais le constructeur désormais sous contrôle de Rimac se lâche totalement dans une nouvelle vidéo promotionnelle, montrant une Chiron Pur Sport noire en glisse des quatre roues sur une vaste aire plane. Notez que les quatre pneus font de la fumée et pas seulement le train arrière. Avec autant de couple, il semble assez facile de transformer la bête en une extraordinaire machine à nuages. Ca ne sert à rien mais ce n’est pas tous les jours qu’on voit une telle auto dans ce genre de position : avouons qu’il y a quand même un petit côté fascinant dans cette séquence surréaliste.