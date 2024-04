BYD mise sur le B2B

Les livraisons sont en cours. La centaine de berlines BYD Seal commandées par FlexiFleet, société spécialisée dans la location de véhicules VTC, devraient toutes être acheminées d’ici le mois de mai à leurs clients. Si le constructeur chinois avait déjà distribué sa berline à une poignée de taxis, c’est la première fois qu’il bénéficie d’une commande aussi importante sur ce marché. Si « le cœur de cible de la marque n’est pas le VTC », Jean-Briac Dalibard, responsable de la communication Byd France, évoque l’indéniable coup marketing de l’opération. « Il s’agit d’une belle opportunité pour BYD, puisque leurs clients pourront découvrir la Seal que ce soit dans la rue ou à l’intérieur comme passager et donc constater la qualité du véhicule ». Une vitrine donc, derrière laquelle le business est en pleine ébullition. Les pourparlers avec FlexiFleet iraient déjà bon train pour renouveler le partenariat entre les deux marques. Avec à la clé de nouvelles commandes Seal, « un modèle qui correspond bien à l’activité VTC et taxi » s’enthousiasme-t-on chez BYD. Faut-il sous-entendre que d’autres acteurs du transport de personnes seraient également intéressés ? Pour l’heure, le constructeur Chinois se préfère éluder le sujet. Néanmoins, BYD ne fait pas mystère de ses ambitions.

5 % du marché européen

Dans Automotive News, le 12 mars dernier, Michael Shu, directeur général de BYD Europe, dévoile son plan de développement. « Nous devons augmenter nos ventes, ce qui prendra du temps parce que nous devons bien comprendre comment tirer parti des différents canaux de vente. Il existe des canaux pour les acheteurs privés, les parcs de services, les sociétés de crédit-bail et les sociétés de location de voitures à prendre en considération. » Bref, le constructeur souhaite exploiter tous les canaux de croissance possible, et vise les 5 % de parts de marché en Europe à moyen terme. (1,1 % actuellement). Outre le déploiement de son réseau (26 points de vente en France) à destination, des particuliers et des toutes petites entreprises, BYD, souhaite accélérer sa présence sur le B2B. « C’est une excellente porte d’entrée pour faire connaître et essayer la marque dans un marché français très fermé aux constructeurs asiatiques. Les entreprises sont plus ouvertes que les particuliers, car ils connaissaient la marque avant qu’elle ne soit commercialisée en France et en Europe » assure Jean-Briac Dalibard. Le constructeur, déjà présent chez « 95 % des acteurs de la location longue durée en marque blanche », entend encore renforcer sa présence sur l'ensemble des canaux à destination des professionnels. Dernièrement (février 2024) le constructeur à signé un protocole d’accord avec ARVAL. Les véhicules de la marque chinoise sont référencés dans le catalogue du loueur longue durée pour les marchés français, allemand, espagnol et italien. La berline Seal ne serait donc que « le premier push » dans la conquête des flottes. L’Atto 3 et la Dolphin doivent lui emboîter le pas. « Nous sommes un des rares acteurs à proposer une gamme complète électrique avec bientôt l’arrivée de modèles PHEV » avance Jean-Briac Dalibard. Avec l'apport de nouvelles motorisations hybrides, BYD entend renforcer sa force d'attractivité. En dehors de toute stratégie, BYD peut aussi compter sur un coup d'aubaine politique.

Coup de pouce législatif ?

Avec le projet de loi Adam qui prévoit de sanctionner les entreprises non-respectueuses de leurs obligations légales en matière d'électrification de leur flotte, le constructeur chinois, bénéficie d’un coup de pouce inattendu pour prendre davantage ancrage dans les cars policies des sociétés. Face aux éventuelles futures sanctions, « les experts changent leur fusil d’épaule. En plus, les sociétés sont dans des politiques de RSE » souligne le porte-parole de BYD, qui voit l’intérêt croissant des sociétés pour les modèles électriques et notamment ceux de la marque. Loin de miser sur le seul secteur des VP, BYD entend aussi s’installer durablement sur le terrain des utilitaires.

Développer la vente d’utilitaires

La marque de Shenzhen a lancé cette année son petit utilitaire ETP3. Un petit fourgon de 3,5 m³ avec une charge utile de 780 kg. S’il ne brille pas spécialement par ses performances (batterie de 44,9 kWh / puissance 100 kW / autonomie 233 km WLTP / Vmax 100 km/h) ce van, destiné à la livraison du dernier kilomètre, affiche un prix imbattable pour les professionnels (à partir de 23 230 € HT). De quoi lui permettre de se faire une place dans les parcs pros. Cette fourgonnette devrait bientôt être accompagnée d’un ou plusieurs autres modèles. BYD France annonce de la nouveauté, mais sans rien préciser. « Trop tôt » ! Sans trop se gratter la tête, la commercialisation prochaine en France du ETM6 un fourgon de 7,5 tonnes (batterie 126 kWh / Vmax 100 km/h / autonomie 200 km) apparaît comme logique. En attendant, BYD France va s’engager dans « la transformation de VP en VU », le projet est en cours et devrait aboutir d’ici mai/juin. « Nous devrions aussi proposer des modèles frigorifiques » renchérit le constructeur. BYD entend atteindre au plus vite son objectif de « réaliser 60 % de nos ventes aux particuliers et 40 % (VP + VU) en BtoB ».