Cadillac dévoile le nouvel Escalade

Les rappeurs sont en émoi. Cadillac vient de lever le voile sur une nouvelle génération de leur véhicule préféré, l'énorme SUV Escalade. C'est la cinquième génération d'une dynastie lancée il y a seulement 22 ans.

Forcément, la silhouette n'est pas bouleversée, avec un aspect toujours rectangulaire : capot plat haut perché, toit quasiment rectiligne, arrière droit. Il y a toutefois une évolution majeure, déjà vue sur le reste de la gamme Cadillac : des optiques horizontales, dans le prolongement de la calandre. La grille de cette dernière abandonne le traditionnel dessin coupe frites, pour des lamelles verticales voire une fine grille noire.

Autre changement au niveau du profil : un decroché dans la ligne basse du vitrage. Le montant entre les portes et la custode est maintenant habillé, en chrome ou en laqué noir, ce qui crée une continuité inédite. À l'arrière, l'Escalade conserve de grands feux verticaux.

À bord, c'est la révolution. On oublie l'incontournable immense console centrale verticale. La présentation est horizontale, bien plus aérienne… et nettement plus soignée. Cadillac est le label haut de gamme de GM, il savait qu'il devait faire de gros progrès sur ce point. La marque se met dans la course aux écrans. L'Escalade est d'ailleurs le premier modèle de série qui reçoit un écran OLED incurvé. Il y a un écran de 14,2 pouces pour l'instrumentation, un de 16,9 pouces pour le multimédia et un de 7,2 pouces à gauche pour les commandes. Leur association est très réussie.

L'Escalade est un très gros bébé, qui mesure 5,38 mètres de longueur, 2,06 mètres de largeur et 1,95 mètre de hauteur. Il est donc, fort heureusement, très habitable. Même avec la troisième rangée de sièges en place, il y a un volume de coffre de 722 litres ! Le modèle sera aussi décliné en version longue ESV de 5,77 mètres.

Sous le capot, on trouve un V8. Le bloc 6.2 litres développe 420 ch. Mais Cadillac proposera aussi, pour la première fois sur ce SUV, un 3.0 diesel, qui a l'avantage d'avoir un beau couple maximal de 623 Nm. Ces blocs seront couplés à une boîte automatique à 10 rapports. Il n'y a pour l'instant aucune trace d'hybridation. Côté technique, le modèle reçoit une suspension indépendante à l'arrière. L'équipement se modernise, avec le "Super Cruise", un système de conduite semi-autonome capable de réaliser un changement de voie automatisé.