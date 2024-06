Cadillac veut électrifier le Tour de France

Le Tour de France est un évènement incontournable dans le monde pas si petit du cyclisme. Le vélo est également le symbole de la RSE, pardon, de l’écologie. Les constructeurs s’en donnent donc à cœur joie pour s’offrir une image plus propre. D’ailleurs, Skoda le fait également, mais avec plus de légitimité, le constructeur ayant fabriqué des cycles avant de s’orienter vers l’automobile. Mais ne crachons pas dans la soupe. Cadillac propose des engins qui ont un style, surtout ce Lyriq qui semble faire des émules. Nous ne pouvons que jouer le jeu de la communication. Car pour rappel, plus il y a de concurrence, mieux c’est.

Pour cela, plusieurs Cadillac Lyriq de couleur rose suivront les pelotons masculins et féminins à chaque étape. Derrière cette opération, à savoir transporter tout le matériel (vélos compris) d’étape en étape, qu’importe le relief, Cadillac souhaite prouver que rouler en voiture électrique ne se limite pas aux trajets classiques et que le Lyriq peut s’affranchir des ascensions et conditions difficiles sans problème, et ceux, sur les 3 492 km de course.

C’est un joli coup de communication. La couleur n’est pas discrète et le design du Lyriq ne laisse pas indifférent, que l’on y adhère ou non. Avec ses 5 mètres de long pour 2 mètres de large, il joue dans la cour d’une Tesla Model X. D’ailleurs, Alexandre vous en avait fait la présentation le mois dernier lors de l’inauguration du showroom parisien et de la révélation de l’Optiq, l’autre SUV (plus compact) du constructeur.

C’est le genre d’opération importante pour cette marque qui évoque aujourd’hui vaguement quelque chose aux Français.