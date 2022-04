Carlos Ghosn sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française

La justice française a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault-Nissan (RNBV), dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour abus de biens sociaux et blanchiment. En cause notamment, près de 15 millions d'euros de paiements considérés comme suspects entre RNBV et le distributeur du constructeur automobile français à Oman, Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Les propriétaires actuels et ex-dirigeants de la société omanaise ont d’ailleurs également fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Si le mandat d’arrêt est exécuté, Carlos Ghosn, qui vit actuellement à Beyrouth au Liban, sera alors présenté à un juge de Nanterre et mis en examen.

« Ce mandat est très surprenant car le juge d'instruction et le procureur de Nanterre savent parfaitement que Carlos Ghosn, qui a toujours coopéré avec la justice, fait l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais », a pour sa part précisé Me Tamalet, avocat de Carlos Ghosn, à l’AFP.

Pour Carlos Ghosn, les ennuis s’accumulent donc, lui qui devait être jugé à Tokyo pour malversations financières avant de s’échapper du Japon dans une fuite rocambolesque au retentissement mondial fin 2019.