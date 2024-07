Carlos Tavares: Stellantis prépare "un magasin de jouets"

Vents contraires pour Stellantis, qui au premier semestre a vu son chiffre d’affaires baisser de 14% et, surtout, son bénéfice de…48%! Même si ce dernier s’élève encore à 5,6 milliards d’euros, signe de la santé solide du groupe automobile, et même si la marge opérationnelle de 10% reste rassurante et plus élevée que celle de nombre de concurrents, on est loin de la croissance rapide affichée par le groupe ces dernières années. "Les résultats de l’entreprise au premier semestre 2024 ne sont pas à la hauteur de nos attentes, reflétant à la fois un contexte industriel difficile et nos difficultés opérationnelles", commente le directeur général du groupe Carlos Tavares. "Des mesures correctives ont été nécessaires et ont été prises afin de régler ces problèmes. […] Nous avons un travail important à accomplir, particulièrement en Amérique du Nord, afin de réaliser pleinement notre potentiel à long terme."

A l’occasion d’une table ronde organisée ce jeudi matin, et à laquelle participait Caradisiac, le directeur général du groupe a notamment précisé les choses concernant les nouveautés à venir au sein du groupe. Evoquant le "product blitz" en préparation, Carlos Tavares a comparé celui-ci à "un magasin de jouets" : 20 nouveaux modèles sont ainsi annoncés, dont dix sont déjà entrés en production parmi lesquels les Peugeot 3008 & 5008, Citroën C3 & C3 Aircross, Citroën Basalt (un SUV coupé pour l’Inde et l’Amérique du sud), Fiat Grande Panda, Lancia Ypsilon, Maserati Grecale Folgore et autres Ram 1500. "On a investi comme des malades pour le lancement de tous ces modèles", commente Carlos Tavares.

Interrogé sur les difficultés conjoncturelles, le dirigeant a précisé les choses ainsi: "si vous baissez les prix sans réduire les coûts, cela ne fonctionne pas. Mais la baisse des coûts ne passe pas forcément par des coupes dans les effectifs, il y a bien d’autres leviers." Reste que "si vous vendez dans le rouge, votre boîte est condamnée. Avec toutes les conséquences sociales que cela suppose."

Autre sujet, l’électrification : "si les véhicules électrifiés ne sont pas abordables, il y aura moins de clients." Et si les modèles zéro émission ne répondent pas encore complètement aux attentes d'un point de vue commercial, les moteurs à hybridation légère sont un succès : "le MHEV est un succès de rentabilité et de commandes, c’est une stratégie qui fonctionne." Par ailleurs, Carlos Tavares n’imagine "pas de retour en arrière vers le thermique une fois qu’on a goûté à l’électrique que ce soit en termes de silence de vibrations, de qualité de toucher de route, l’électrique est supérieur et le thermique apparaît comme une voiture de l’ancien monde." Mais l’électrique a encore plein de limitations, comme par exemple ce câble de recharge que l’on "pose dans la boue" avant de le remettre dans le coffre : "On a réalisé un travail de dingue pour mettre au point le système de câble rétractable sur la Grande Panda", précise Carlos Tavares. "C’est la même chose pour les cartes de paiement aux bornes électriques, dont il faudrait pouvoir se passer. Il faut enlever toutes les scories une à une pour développer l’électrique." De ce côté-là, on peut lui faire confiance.