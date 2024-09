Carlos Tavares sur les limitations de CO2 : « maintenant on fait la course »

A quelques semaines de l’ouverture du Mondial de l’automobile, la fièvre monte dans les états-majors. L’enjeu : l’application des nouvelles normes CO2 édictées par l’Union européenne, qui imposent aux constructeurs d’abaisser de 15% leurs émissions de CO2 à l’horizon 2025, faute de quoi ils s’exposent à 15 milliards d’amendes. Or, dans un marché où les ventés d’électriques ont plutôt tendance à se tasser, le défi semble difficilement surmontable à certains.

C’est pourquoi l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), organisme que préside le PDG de Renault Luca de Meo, a haussé le ton la semaine dernière : « comme l’a dit sans détour Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité, "le secteur automobile est un exemple-clé du manque de planification européenne, appliquant une politique climatique sans politique industrielle" », déplore le lobby des 15 grands groupes auto du Vieux continent. Celui-ci demande donc l’activation d’une procédure d'urgence pour décaler de deux ans l'application, prévue en 2025, de l’obligation évoquée plus haut.

Las ! Carlos Tavares, Directeur général de Stellantis (groupe qui avait claqué la porte de l’ACEA en 2022), vient de répondre à ses homologues en des termes assez peu amènes. Selon lui, « du point de vue de la concurrence si chère à l'Union européenne, il serait surréaliste de changer les règles maintenant. » Et d’ajouter : «tout le monde connaît les règles depuis longtemps, tout le monde a eu le temps de se préparer, et donc maintenant on fait la course», cingle le patron-pilote.

C’est d’autant plus intéressant que Carlos Tavares s’est longtemps montré réticent concernant l’électrique. Mais une fois les décisions prises, hors de question de dévier des objectifs : « J’ai lancé mon avion à pleine puissance sur la piste d’envol, il ne faut pas couper les réacteurs maintenant, sinon l’avion tombe », lançait-il d’ailleurs au printemps dernier. Et en juillet, lors d’une table ronde à laquelle participait Caradisiac, le même évoquait avec enthousiasme la vingtaine de nouveautés électriques ou électrifiées prévues dans ses gammes, dont dix étaient déjà entrés en production - Peugeot 3008 & 5008, Citroën C3 & C3 Aircross, Lancia Ypsilon, Fiat Grande Panda, etc. : "On a investi comme des malades pour le lancement de tous ces modèles". Et de vanter l’agrément de l’électrique en ces termes : « il n’y a pas de retour en arrière vers le thermique une fois qu’on a goûté à l’électrique que ce soit en termes de silence de vibrations, de qualité de toucher de route, l’électrique est supérieur et le thermique apparaît comme une voiture de l’ancien monde. »

Un ancien monde auquel Carlos Tavares associe donc clairement l’ACEA et ses membres, tout en plaidant par ailleurs pour le maintien des aides publiques à l’achat de voitures propres. Les bonnes vieilles méthodes, il n’y a que ça de vrai...