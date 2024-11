Ce jeune YouTubeur a bluffé la rédaction de Caradisiac

Le stand Caradisiac au Mondial de l’automobile a permis à notre équipe de journalistes de rencontrer de nombreux lecteurs, et ce fut un véritable plaisir d’échanger avec les uns et les autres. Mais parmi ceux-ci, la rédaction a été particulièrement marquée par la visite d’Ethan, qui est peut-être le plus fidèle et le plus passionné d’entre tous.

Celui-ci connaît en effet à peu près tout le contenu de nos articles, de nos essais et des vidéos qui les accompagnent. Un exemple parmi d’autres? Il nous a rappelé le contenu de l’échange téléphonique entre votre serviteur et Alan Froli à l’occasion de notre grand comparatif à la neige organisé à l’hiver 2023 (à 14’30). Bluffant !

Là où Ethan nous bluffe encore davantage, c’est avec sa chaîne YouTube appelée GT Miniature Auto dans laquelle il met en scène des essais et des présentations à la manière de ce que vous trouvez sur Caradisiac, mais en filmant avec les moyens du bord. Ethan étant trop jeune pour avoir le permis de conduire, il utilise des miniatures au 1/43ème qu’il fait même rouler grâce à un procédé ingénieux que nous vous laissons découvrir, et mêle le tout à des images de vraies voitures qu’il a filmées en concession ou dans la rue. C’est détaillé, précis, et ses commentaires en voix off montrent une belle maturité et une véritable connaissance automobile. Pour toutes ces raisons, et même si nous n'avons pas l’habitude de faire de la publicité à la concurrence (!), nous ne pouvons que vous encourager à consulter et à vous abonner à GT Miniature Auto. Bravo Ethan, pied au plancher !