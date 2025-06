"Ce sont les incitations fiscales, bien plus que les convictions écologiques, qui entraînent l’électrification des flottes ", affirme Alfred Richard, cofondateur de la start-up Nelson

Piloter, prévoir et surtout limiter les frais des parcs de véhicules d’entreprises. Alors que les normes environnementales se durcissent et que les régulations fiscales s’empilent, la start-up française Nelson, spécialisée dans l’analyse de données appliquées aux flottes professionnelles, dévoile un nouveau logiciel pour accompagner les responsables de parc dans le verdissement de leur flotte et à en anticiper l’évolution du TCO (coût total de possession).

Le logiciel propose une modélisation poussée – et surtout comparative modèle par modèle de véhicule – du coût total de possession, en tenant compte des plusieurs éléments comme la taxe de verdissement, l’écoscore, le malus CO₂, le malus au poids, la réforme des avantages en nature (AEN), ou encore les certificats d’économie d’énergie (CEE).

Une analyse modélisée véhicule par véhicule

Sont également pris en compte, impôt sur les sociétés, charges patronales, prix des énergies. "Aujourd’hui, ce sont les incitations fiscales, bien plus que les convictions écologiques, qui entraînent l’électrification des flottes. Face à une fiscalité en évolution permanente, les gestionnaires ont besoin d’outils à la hauteur ", souligne Alfred Richard, directeur général et cofondateur de Nelson.

Le logiciel agrège des données issues de la car policy (typologie des véhicules, carburants privilégiés), de la composition du parc (motorisations, renouvellements), des conditions de location (lois de roulage, barèmes récents, consommation, poids, statut locatif ou achat), pour simuler des scénarios d’électrification et en mesurer, à moyen terme, les coûts pour les entreprises.

L’outil permet également de réaliser des comparaisons chronologiques du TCO pour visualiser l’évolution des coûts dans le temps, véhicule par véhicule. " Nous apportons une réponse concrète à un besoin devenu stratégique avec une approche centrée sur le ROI (Retour sur investissement NDLR), pour reprendre la maîtrise de sa stratégie de mobilité ”, explique Alfred Richard. Avec ce logiciel de modélisation la jeune pousse tricolore entend éclairer les sociétés dans leur stratégie de verdissement.