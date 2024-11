Ceci n'est pas un van Volkswagen

Le monde des répliques permet généralement d'opter pour un véhicule plus abordable que l'original et aussi souvent plus fiable. Si la plupart des projets concernent des anciennes très exclusives ou des supercars, voici une approche différente : celle du faux Volkswagen Combi sur base de Suzuki Every.

Le van disponible à la vente sur le site spécialiste des enchères eBay arbore tous les éléments de l'utilitaire iconique germanique. Il dispose ainsi d'une proue en V avec un traitement biton vert et blanc cassé, de projecteurs ronds, de feux stop de forme ovale et même de logos Volkswagen. L'ensemble au rendu amusant ne trompera néanmoins aucun passionné par ce type de véhicule.

Bien moins cher que le vrai

Sans surprise, ce Suzuki Every façon Volkswagen T2 est affiché à un tarif beaucoup plus bas qu'un authentique Combi. L'enchère terminée depuis quelques jours se situait sous les 4 000 dollars (l'équivalent de 3 780 euros au cours actuel) avec un prix d'achat immédiat à 7 994 dollars (7 554 euros environ). Concernant le vrai van allemand, il n'est pas rare d'en voir partir à 50 000 euros avec des records à plus de 170 000 euros.

Importé du Japon

Les plus observateurs ne rateront pas le fait que le véhicule adopte une conduite à droite et un odomètre en kilomètres. Comprenez par là qu'il s'agit d'un exemplaire initialement immatriculé au Japon. L'annonce indique qu'il date de 1997 et qu'il affiche aujourd'hui 143 725 kilomètres. Une manœuvre qui rappelle furieusement les Suzuki Jimny insolites modifiés pour ressembler à d'autres voitures.