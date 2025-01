Ceci serait le nouveau Toyota Rav4 et son style change beaucoup

Lancé en 2018, le Toyota Rav4 de cinquième génération est un très beau succès commercial pour le constructeur automobile japonais. Le SUV familial réalise de solides chiffres de vente un peu partout dans le monde, au point d’être devenu la voiture neuve la plus vendue de la planète en 2022 avant d’être détrôné par le Tesla Model Y électrique en 2023.

Ce Rav4 de cinquième génération a été amélioré en 2022 avec un habitacle remanié mais pas de vrai restylage à l’extérieur. Comme le montre cette image diffusée par Creative311 et tirée d’une conférence donnée en Chine où Toyota a communiqué quelques détails sur le prochain Wildlander (version locale du Rav4), il se prépare à recevoir une grosse mise à jour.

Une face avant entièrement nouvelle

Si ce Rav4 doit conserver le même châssis que le modèle actuel, sa face avant évoluera beaucoup et s’approchera de celle du récent C-HR ou du Crown Sport. Sous le capot, il conservera bien évidemment ses motorisations hybrides et hybrides rechargeables, cette dernière disposant probablement de batteries plus grosses que celles du modèle actuel.

La présentation officielle de ce nouveau Rav4 devrait intervenir dans le courant de cette année 2025.