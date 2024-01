Ces voitures électriques qu'il ne fallait pas acheter (si on avait su)

Renault Mégane E-Tech : elle était 4 000€ plus chère

Lancée sur le marché en 2022, la compacte électrique de la marque au losange affiche des lignes séduisantes et un contenu technologique intéressant. Mais avec un prix de base situé à 38 000€ avec ses petites batteries de 40 kWh et à 42 000€ avec des batteries de 60 kWh et le moteur de 220 chevaux plus comptatibles avec sa philosophie familiale, elle coûtait 10 000€ de plus qu'une MG3 aux prestations pas si mauvaises. Voilà pourquoi Renault a baissé de 4 000€ le prix de l'auto il y a quelques jours dans ses versions d'entrée de gamme, avec un prix de base désormais situé à 34 000€ avant bonus et une addition fixée à 40 000€ pour la version à grosses batteries avec un bon niveau niveau d'équipement de série. De quoi regretter franchement l'acte d'achat pour ceux qui ont pris livraison avant cette grosse baisse des prix.

Volkswagen ID.3 : elle était 3 000€ plus chère (et moins bien équipée)

Même constat pour sa principale rivale de chez Volkswagen, l'ID.3. Commercialisée depuis 2020 et victime d'un lancement assez compliqué avec des problèmes logiciel et des niveaux de ventes décevants, l'Allemande a elle aussi dû baisser ses prix récemment. Dans sa version de base, elle est passée de 42 990€ à 39 990€ avec une dotation de série désormais assez flatteuse, qui comprend notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Là aussi, les premiers clients vont l'avoir mauvaise. Surtout ceux qui ont acheté la version d'avant restylage, qui était encore plus chère.

Volkswagen ID.4 (et ID.5) : il était 6 000€ plus cher et moins bon techniquement

Les clients du SUV électrique Volkswagen ont de quoi en vouloir un peu au constructeur allemand aussi : l'ID.4, un modèle au succès très moyen lui aussi, a considérablement baissé ses prix il y a quelques jours. La réduction n'est pas spectaculaire sur sa version de base à 170 chevaux, désormais proposée à 43 990€ au lieu de 46 990€ précédent. Mais pour le coeur de gamme à grosses batteries de 77 kWh, l'addition démarre désormais à 45 990€ au lieu de 51 900€ jusqu'en décembre 2023 ! Non seulement ce prix donne désormais accès au bonus écologique, mais il correspond aussi à un véhicule techniquement amélioré qui dispose d'un moteur plus puissant et plus efficient en plus d'une interface intérieure améliorée. Dur à encaisser pour les premiers clients. Pour ceux de l'ID.5 aussi, désormais 7 000€ plus cher avec un meilleur équipement de série.

Tesla Model 3 : elle était 10 500€ plus chère et moins bonne techniquement

Depuis les énormes baisses de prix pratiquées tout au long de l'année 2023, la Tesla Model 3 est redevenue une bonne affaire. Hélas, ceux qui ont signé un bon de commande à la fin 2022, lorsque son prix de base était au plus haut à 53 490€, ne peuvent pas en dire autant : depuis, son prix a baissé de 10 500€ et la voiture a été restylée et améliorée techniquement. Seul élément pour les réconforter : elle n'a désormais plus droit au bonus écologique en raison de sa fabrication chinoise.

Tesla Model Y : il était 7 000€ plus cher

Le Tesla Model Y n'a jamais vraiment été une mauvaise affaire depuis son arrivée sur le marché français, surtout à l'époque ou ses concurrents étaient tous plus chers à équipement équivalent. Mais il a lui aussi baissé ses prix depuis l'année dernière. Fin 2022, il s'affichait à 49 990€ à sa sortie (mais il avait droit à 2 000€ de bonus écologique). Son prix a ensuite baissé à plusieurs reprises, avant une nouvelle baisse de 3 000€ apliquée hier. En un peu plus d'un an, son prix de base a chuté de 7 000€ et c'est la même chose pour ses versions Grande Autonomie et Performances, désormais sensiblement moins chères (respectivement à 49 990€ et 55 990€). C'est tellement difficile de prévoir ce que va faire Tesla avec le prix de ses voitures !

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Peugeot E-308 : elle était 4 100€ plus chère

Certes, la E-308 actuellement affichée à 43 900€ et celle proposée à 48 000€ lors de l'ouverture des commandes du mondèle l'année dernière ne sont pas directement comparables car elles ne disposent pas du même niveau de finition. Mais on voit mal qui aurait eu envie d'investir près de 50 000€ (sans bonus écologique) dans une compacte électrique disposant de batteries de seulement 54 kWh. Même avec cette baisse de 4 100€ du prix de base, la Peugeot E-308 ne ressemble toujours pas à une bonne affaire : elle reste près de 4 000€ plus chère qu'un Renault Scénic E-Tech de base. Qui a acheté une E-308 First Edition à 48 000€ ?

Byd Atto3 : il était 1 200€ plus cher (après bonus écologique)

Avec une baisse de 1 200€ de son prix (proposé à 37 990€ alors qu'il s'affichait précédemment 44 190€ avec un bonus écologique de 5 000€ à retrancher), le BYD Atto3 ne se brade pas autant que certains modèles de chez Renault ou Volkswagen. Mais compte tenu de son rapport prix-prestations assez moyen comparativement à ses concurrents, il y a sans doute de quoi déjà regretter l'achat pour ceux qui ont pris livraison de leur Atto3 à 44 190€. C'est quasiment le prix du nouveau Peugeot E-3008 avec de plus grosses batteries et des prestations qu'on espère meilleures.