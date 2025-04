Cet étrange 4x4 cache un intérieur en peau de crocodile

Base de Hummer H2, gros moteur V8 de 1500 chevaux, look agressif, habitacle avec peau de crocodile : le Dartz Prombrom Black Stallion coche toutes les cases pour énerver les écologistes les plus engagés. Bonne nouvelle pour ces derniers, le véhicule en question se trouve outre-Atlantique là où il changera prochainement de propriétaire.

L'entreprise spécialiste des enchères Barrett-Jackson proposera lors de la vente de Palm Beach qui se tiendra du 24 au 26 avril 2025 cette énigmatique voiture. Ce modèle était pour rappel commercialisé neuf au début des années 2000 500 000 euros environ sans les options.

Blindé et luxueux

Le Dartz Prombrom Black Stallion, assemblé au siège de la marque en Lettonie après l'importation d'un Hummer H2, promet à son lancement l'association de luxe, de blindage de haut niveau et de look hors du commun. Difficile de dire pour autant que le rendu fait rêver tant ses lignes sont anarchiques façon voiture de Mad Max. L'intérieur se démarque pour sa part avec du cuir partout où cela est possible et surtout de la peau de crocodile sur la planche de bord, , le caisson de basse du coffre, le volant découpé sur sa partie supérieure, les poignées des portes, le levier de vitesses de la boîte automatique et l'accoudoir central.

Un historique obscur

Ne comptez pas sur l'annonce publiée en ligne par la société pour avoir de plus amples informations au sujet de ce 4x4 insolite dont le kilométrage n'est même pas précisé. Seul détail avancé par la publication : sa mission aux États-Unis était de montrer le véhicule dans une production hollywoodienne.